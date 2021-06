Anne Bjergvang (S), er som formand for kommunes ø-udvalg samt byrådsmedlem, glad for, at miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har valgt at følge ø-udvalgets anbefaling til gratis transport med færgerne i perioden fra den 19. juli og frem til den 31. august - som en del af den politiske Sommerpakke. Arkivfoto

Sommertur til øerne uden beregning

Fra den 19. juli og frem til den 31. august vil det for gående passagerer, cyklister samt handicappede i bil være gratis at tage med færgerne fra Stigsnæs tur/retur til både Agersø og Omø.

I år er tilskuddet fra Staten blevet tilbudt med retten til lokalt selv at bestemme, i hvilket tidsrum de gratis færgebilletter skal tilbydes passagerne - så længe at det sker inden for perioden fra den 1. juli til den 30. september. Samtidig er der det forbehold, at den gratis transport skal gælde i minimum 30 hele dage, og at det skal gælde for gående passagerer, cyklister samt biler med handicapparkeringskort.