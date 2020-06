I hele juli måned bliver det gratis at tage blandt andet Omø-færgen her. Men ø-gæsterne skal helst ikke gemme pungen alt for langt væk, når de først er i land, lyder det. Foto: Dijana Lubard Foto: Dijana Lubarda Plan og udvikling

Sommerpakke varmer på øerne: Snart bliver færgebilletten gratis

Flere skal få lyst til at besøge de danske øer, når det i hele juli bliver gratis for gående og cyklister at tage en indenrigsfærge. I Slagelse Kommune, hvor man allerede har sat færgetaksterne ned til Omø og Agersø, tror man på en effekt.

Slagelse - 20. juni 2020 kl. 17:36 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu koster det henholdsvis 25 eller 15 kroner. Men gæster, der vil til enten Omø eller Agersø kan snart lade pengepungen blive liggende i lommen.

I juli bliver det nemlig helt gratis for gående og cyklister at tage færger til alle danske øer.

Det sker, efter regeringen har indgået en bred aftale med et flertal af Folketinget om at bruge 700 millioner kroner på en såkaldt sommerpakke, der skal sparke den danske økonomi i gang efter coronakrisen.

Og de gratis færgebilletter er da også en god idé, mener formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther.

Hun bor på Omø syd for Skælskør, hvor hun samtidig er formand for Omø Beboer- og Grundejerforening. Og både her og til øen Agersø har Slagelse Kommune allerede gjort færgetaksterne billigere - med god effekt.

Behov for indsats - Vi har allerede kunnet se, at vi har haft flere besøgende. Men jeg tror, at det får en ekstra synergieffekt, når man nu går ud og siger, at der er gratis færger i hele Danmark, forklarer Dorthe Winther, som derfor forventer »rigtig mange flere besøgende« på Omø og på resten af landets småøer.

Noget, der er behov for. Ifølge formanden indhenter mange erhvervsdrivende på øerne nemlig omkring 20 procent af deres årsomsætning i perioden mellem påsken og juli måned. Altså i samme periode, som coronavirus har haft lukket store dele af Danmark ned. Artiklen fortsætter efter billedet...

Pengepungen behøver ø-gæsterne derfor ikke at beholde i lommen alt for længe, når de først har forladt færgen, siger Dorthe Winther.

- Når nu det bliver helt gratis at tage færgen, så håber vi selvfølgelig, at folk har lyst til at spise en ekstra is eller gå ud og få en god en middag, når de er her. Det er der behov for, forklarer hun.

Størst effekt senere Sommerpakken strækker sig dog længere end frem til og med juli. For i sensommeren henover august og september, vil det fortsat være billigere at tage færger - også for biler. Og det er godt, vurderer Dorthe Winther.

- Vi er rigtig glade for, at den (sommerpakken, red.) også er udstrakt til at omfatte august og september. For vores juli måned er allerede pænt booket. Og nu kan folk lige nå at få en ekstra ferie eller en ekstra forlænget weekend, siger hun.

- Bente Topsøe-Jensen, formand, Agersø Beboerforening "(...) når det bliver helt gratis, har alle muligheden for at komme."- Bente Topsøe-Jensen, formand, Agersø Beboerforening Glæden over de gratis - og senere stadig billigere - færgebilletter er således også at finde på Agersø.

Ifølge Bente Topsøe-Jensen, der er formand for Agersø Beboerforening, kan prisnedsættelsen også betyde, at for eksempel familiemedlemmer til øboerne vil få bedre mulighed for at komme på besøg på øen.

Kan skabe tilflytning - Lige nu koster en færgebillet (til Agersø, red.) 15 kroner, og det er jo ikke ret meget. Men hvis man har en stor familie, så løber det hurtigt op. Men når det bliver helt gratis, har alle muligheden for at komme, siger hun og peger på, at det lige nu er »særligt vigtigt efter en tid uden meget kontakt«.

Siden coronavirus lukkede store dele af Danmark ned, har mange nemlig holdt sig på afstand og er blevet hjemme.

Men når flere igen kommer på besøg, kunne man også håbe, at nogle får lyst til at bosætte sig, så øen fremover bliver deres hjem, siger Bente Topsøe-Jensen.

Turismen er nemlig generelt set med til at fremme interessen for at bo på landet - og også på øerne. Og så har coronakrisen øget interessen for ikke at klumpe sig sammen i byerne, mener formanden for Agersø Beboerforening.

- Jeg tror, at flere har lysten til at komme ud og få noget luft omkring sig. Og vi ved, at når folk har været på besøg på en ø, så vækker det interessen for at bo der. Men her er jo også dejligt, slår Bente Topsøe-Jensen fast.