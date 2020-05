Kokken Thomas Castberg giver værtsparret Jesper og Yvonne Jensen gode råd i køkkenet, efter i første omgang at have kritiseret maden og deres serveringsarbejde sønder og sammen. Foto: Helge Wedel

Sommerlyst i iscenesat drama

TV3-programmet »Kniven for struben« sendt næsten et år efter optagelserne. Underholdende måske. Iscenesættelsen tydelig. Forpagter Jesper Jensen lærte noget og glæder sig over omtalen. Restaurantens havemøbler er netop stjålet.

- Jeg tror på det sted her! God sovs. Det smager godt. Lød det fra kokken og værten Thomas Castberg i programmet, da han genbesøgte Den Gamle Jagtkro midt i Korsør Lystskov og spiste stegt flæsk med persillesovs. Det skete en måned efter optagelserne, der fandt sted den første uge i juli 2019. Seriøsiteten i først at sende den 40 minutter lange udsendelse med alenlange reklameblokke 11 måneder efter, må seerne vurderer.

Et faktum udstillet med al tydelighed, da TV3-programmet »Kniven for struben« med kokken Thomas Castberg blev sendt tirsdag aften fra restaurant Sommerlyst.

