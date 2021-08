Peter Hansen mener, at kommunen via sin sagsbehandling selv er skyld i, at der nu skal bruges mange penge på at gøre toiletbygningen lavere. En regning som udvalgsformand dog nu er indstillet på at lade gå videre til den arkitekt, der har indsendt dispensationsansøgning på kommunens vegne. Foto: Arne Svendsen

Sommerhusejer undres over udvalgsformand

Peter Hansen fra Stillinge Strand påpeger mange fejl i sagsbehandling vedrørende for høj toiletbygning og undres over udtalelser fra Villum Christensen (LA) i sagen. Denne fastholder, at genen for Peter Hansen er minimal, og at den skitserede løsning er meget dyr.

Slagelse - 07. august 2021 kl. 08:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Det er med dyb forundring jeg læser din kommentar til Kystdirektoratets afgørelse i dagens avis.

Læs også: Toppen af toiletbygning må kappes af

Sådan skriver Peter Hansen, sommerhusejer ved Stillinge Strand, i en mail til Villum Christensen, (LA) formand for udvalget for erhverv og teknik, i anledning af sagen om toiletbygningen ved Stillinge Strand.

Her har Kystdirektoratet som tidligere nævnt pålagt kommunen at skære 35 centimeter af bygningen, der er placeret lige foran Peter Hansen sommerhus i første række.

Det sker dog ikke af hensyn til naboerne, men fordi det ikke fremgår af den fremsendte dispensationsansøgning, at den nye bygning placeres i en højere kote end tidligere godkendt af Kystdirektoratet.

Villum Christensen siger dog i den nævnte artikel, at han er i tvivl om hvorvidt kommunen skal anke sagen, da det vil koste kommunen 300.000 kroner at sænke taget.

Udvalgsformanden siger efterfølgende, at han har fået oplyst, at det er byggeriets arkitekt, der på vegne af kommunen har ansøgt om dispensationen, som altså blev afvist.

- Derfor vil min holdning på mødet mandag da være, at arkitekten helt eller delvist skal betale for fejlen, siger Villum Christensen.

- Jeg forstår godt, at du ikke vil bruge 300.000 kroner af skatteydernes penge på at gøre en bygning lavere. Men der er lavet så mange fejl i denne sag, som jeg håber, at du er gjort bekendt med. Kommunen kunne have taget stilling til mine mange opkald og mails, da bygningen ikke var mere end et par stolper. Så var det gået anderledes. Og hvis de svar vi gav på den høring, vi tog del i før byggeriet overhovedet var begyndt, var blevet taget til efterretning, så var det også gået anderledes. Vi modtog i stedet først svar, da alle beslutninger var taget - uden begrundelser for dem, skriver Peter Hansen.

Få eller mange borgere? Peter Hansen siger, at der er lavet mange fejl i sagen undervejs, og at det var gået anderledes, hvis kommunen undervejs havde lyttet til de klager han og andre kom med før og under byggefasen.

Han undres over, at Villum Christensen lægger vægt på, om det er få eller mange borgere, det drejer sig om.

- Det er, som om du siger, at hvis flertallet af borgerne ikke siger noget til et specifik sag, så er det ikke et problem at bryde med regler og love. Det er ikke umiddelbart en holdning, jeg deler på nogen måde, skriver Peter Hansen.

Villum Christensen skriver i et svar til Peter Hansen, at han ikke havde læst afgørelsen, da han udtalte sig.

- Jeg har ingen intentioner om ikke at følge retsreglerne på området. Jeg fastholder, at vi bør være sparsommelige med offentlige midler, og at det er en meget dyr løsning, vi har fået skitseret. Det vil jeg selvfølgelig udfordre, ligesom jeg afventer et juridisk notat fra forvaltningen om handlemulighederne, skriver Villum Christensen.

Han fastholder, at det er en meget beskeden gene med den højere toiletbygning for sommerhusbeboerne.

Ser på henvendelser til forvaltning

Villum Christensen skriver, at han er ked af at høre, at Peter Hansen har talt for døve ører i byggefasen.

- Politisk hører vi først om sagen/problemerne, da bygningen står færdig. Jeg modtager derfor gerne dine henvendelser til entreprenørservice om højdeproblemerne og deres (sene) svar, hvis du har dem liggende, skriver Villum Christensen.

Han slår fast, at udvalget ikke har truffet nogen afgørelse. Det er som tidligere nævnt en mulighed at påklage afgørelsen fra Kystdirektoratet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Og jeg har ingen intention om ikke at medvirke til en sober og ordentlig/ansvarlig løsning på problemet, skriver Villum Christensen.

Peter Hansen skriver, at det ikke kun er i byggefasen, at naboerne er blevet overhørt.

- Det gælder også i partshøring op til byggeriet, hvor vi efterspurgte yderligere information for kunne tage stilling. Vi havde ingen tegning af toiletbygningen i det materiale, vi modtog. Dette bliver først tilsendt efter den gamle bygning var revet ned og byggeprocessen dermed var opstartet, skriver Peter Hansen, der lover, at det bliver rigtig mange mails, han nu vil sende til Villum Christensen.

Han har også en færdigskrevet sag liggende omkring de forvaltningslove, der efter hans opfattelse er brudt.

Den blev sendt til Ombudsmanden i efteråret 2020, men denne ville ikke færdigbehandle den før sagen var afgjort i Kystdirektoratet.

- Jeg havde egentlig ikke tænkt at sende den afsted, da jeg så udfaldet, men når jeg ser dine svar, bliver jeg alligevel i tvivl, skriver Peter Hansen, der nu afventer mandagens udvalgsmøde.

