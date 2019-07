Uffe Thielsen ved skelbrønden, der ifølge ham er blevet gravet alt for dybt ned i jorden. Så dybt at det vil koste 30.000 kroner at få sommerhusets kloak sluttet til. Foto: Arne Svendsen

Sommerhusejer: Fejl ved kloakering koster mig 30.000 kr.

Slagelse - 11. juli 2019 kl. 07:05 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vær dog mand nok til at indrømme, at I har lavet en fejl, og se at få den rettet.

Det siger Uffe Thielsen, sommerhusejer på Lillerisvej 1 ved Stillinge Strand.

Han er en af de grundejere, der fornylig er blevet tilsluttet kloaknettet ved det store strandkloak-projekt, men han er bestemt ikke tilfreds med det resultat, som SK Forsyning og selskabets rådgivere og entreprenører har leveret.

Problemet er, at skelbrønden i udkanten af grunden er gravet hele 2,10 meter dyb. Den skulle kun være 1,20 meter nede, for at passe sammen med kloaksystemet på grunden, oplyser Uffe Thielsen.

- Det vil koste os mindst 30.000 kroner ekstra at tilslutte kloaksystemet til skelbrønden. Når vi graver ned under 1,75 meter vælter det op med sand og vand. Vi skal bruge to kloakfolk, gravemaskine, to gravekasser, sugespidspumpe, nøddesten og en masse stabil og grus. Og det vi graver op, skal køres væk, siger Uffe Thielsen, der i øvrigt selv er vejmand.

Han har foreløbig løst problemet ved at tilslutte sin kloak midt på det dybe rør, men har fået at vide, at det må han ikke.

Han fortæller, at han fortalte formanden i det entreprenørfirma, der stod for nedgravningen, at det måtte være en fejl, at skelbrønden var sat så langt ned.

- Men han sagde, at den er beregnet til, at den skal så dybt ned. Det var helt umuligt at få dem til at lave det om. Og heller ikke folkene fra firmaet Orbicon (rådgivende ingeniørfirma der har stået for projektet red.) eller SK Forsyning vil indrømme, at det er en fejl, at skelbrønden er sat for dybt, siger Uffe Thielsen.

Projektleder David Højgaard fra Orbicon siger til Sjællandske, at der ikke vil blive ændret noget.

- Orbicon og SK-Forsyning mener, at SK-Forsyning overholder deres forsyningspligter, og at matriklen er håndteret på lige fod med alle øvrige matrikler i Musholm Bugt, siger projektlederen.