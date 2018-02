Torsten Bo Jørgensen, formand for både KIT og Skælskør Bykontor, og Pia Kimer Jacobsen, der er formand for Skælskør Erhvervsforening arbejder for drømmen om at skabe en ny, kreativ højskole i Skælskør. Det starter til sommer med to ugelange sommerhøjskolekurser. Arkivfoto: Mette Kjær Nielsen

Sommerhøjskole skal sælges på film

Slagelse - 02. februar 2018
Af Mette Kjær Nielsen

Der skal være højskole i Skælskør igen. Sådan lyder ønsket fra flere sider - blandt andet fra formand for både kunstnerlauget KIT og Skælskør Bykontor, Torsten Bo Jørgensen, og formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen.

- Vi har en langsigtet drøm om at skabe en kreativ højskole i Skælskør - faktisk har vi foreslået at købe højskolegrunden tilbage - det lykkedes dog ikke. Derfor vil vi begynde med at skabe en sommerhøjskole - og vi starter med to ugekurser i år - et i tegning og et i keramik, fortæller Torsten Bo Jørgensen.

De to højskolekurser kommer til at foregå på Villa Fjordhøj med fuld forplejning og kommer tidsmæssigt til at ligge i ugen op til årets Kulturel Folkefest i uge 35.

Ud over intense kurser i henholdsvis tegning og keramik, vil deltagerne også blive budt på andet kulturelt indhold fra Skælskør - heriblandt en sejltur med Skjelskør V.

- Vi må tænke højskolen ind i de rammer, vi har. Vi vil give højskolekursisterne en oplevelse med kunst og gode minder, siger Torsten Bo Jørgensen.

Det er tanken, at der både kan deltage lokale borgere - og at der skal komme kunstinteresserede fra især hovedstaden til de to kurser.

Derfor har man lavet et særligt samarbejde med Korsør Produktionshøjskole, hvorfra en gruppe elever skal arbejde intensivt med at skabe en reklamevideo for tiltaget, som skal lokke deltagere til Solskinsbyen fra hele landet.

- Og hvis vi ikke har solgt alle pladserne inden keramikfestivalen (den 11. juli, red.), vil vi promovere højskolekurserne ekstra her eksempelvis med flyers, siger Torsten Bo Jørgensen.

De sidste detaljer skal stadig på plads, men gruppen bag projektet og Torsten Bo Jørgensen regner med, at højskoleopholdet på Villa Fjordhøj fra mandag til fredag vil komme til at koste omkring 4500-5000 kroner. Man vil så kunne tilkøbe et par ekstra dage, hvis man ønsker at blive under folkefesten.

- Det er måske for billigt, men vi skal jo starte et sted. Det her er virkelig noget, vi tror, kan vokse, slutter Torsten Bo Jørgensen.