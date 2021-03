Se billedserie Det er her på Svanetorvet, at man i en prøveperiode på tre måneder ønsker at spærre for gennemkørsel, så man ikke kan køre fra Jernbanevej til Algade og omvendt. Arkivfoto

Sommerforvandling af centralt bytorv

Svanetorvet søges nu lukket for gennemkørsel over sommeren. Tanken er at gøre torvet til en rolig oase, hvor både børn og voksne gerne vil tage ophold.

Slagelse - 06. marts 2021 kl. 09:54 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Selv om Kong Frost igen har spændt lidt ben for foråret, så er foråret og forhåbentlig sommeren snart på vej.

Samtidig er hverdagen efter et år med corona så småt på vej tilbage med genåbning af flere butikker.

Både godt vejr og et driftigt handelsliv skal helst være med til at få mere liv i Algade og på byens torve, for liv trækker folk til byen, der igen skaber liv - med andre ord en god og konstruktiv by-spiral, som er enhver erhvervsforenings drøm. Det gælder også i Skælskør.

- Vi har netop sendt en ansøgning til Slagelse Kommune, hvor vi søger om lov til at stoppe for gennemkørsel ved Svanetorvet i sommermånederne juni, juli og august, siger Pia Kimer Jacobsen, der er formand i Skælskør Erhvervsforening.

Tanken er, at parkeringspladserne på Svanetorvet bliver ved med at fungere som sådan, men at de kun bliver tilgængelige fra Jernbanevej og altså ikke fra Algade i de tre prøvemåneder.

Godt sted at være Det som erhvervsforeningen gerne vil teste i løbet af sommeren er, hvorvidt det kan lykkes at skabe en skøn og rekreativ opholdsplads, hvor både børn og voksne har lyst til at opholde sig i længere tid ad gangen.

- Vi vil gerne have mulighed for at sætte en stor sandkasse op, og små legende børn harmonerer ikke med biler, der suser igennem hele tiden. Der skal også være mulighed for at slå sig ned, og vi vil gerne anskaffe nogle mobile møbler og små hyggelige salgshuse, forklarer Pia Kimer Jacobsen, der forestiller sig, at det ene salgshus skal stå på Svanetorvet, hvorimod de tre øvrige skal placeres på Nytorv, som man gerne ser som byens markedsplads.

Noget som sidste års hyggelige torsdagsmarkeder var med til at bakke op omkring.

Et roligt miljø - Vores håb er at skabe et mere roligt miljø på Svanetorvet, hvor man kan sætte sig og slappe lidt af, og på den her måde kan vi teste, om det virker, siger Pia Kimer Jacobsen, der i fremtiden satser på en større og forhåbentlig snarlig renovering af Svanetorvet.

Udover planerne om et midlertidig stop for gennemkørsel ved Svanetorvet, er der på mange andre plan gang i en spændende og kontinuerlig idéudvikling af Skælskør.

Både Skælskør Erhvervsforening og Bykontoret er gerne mediatorer på de mange gode idéer, der skal være med til at gøre Skælskør attraktiv som by - både for egne borgere men også for turister.

En af tankerne går for eksempel i retning af bycykler som for fleksibelt skal kunne lånes eller lejes forskellige steder i byen, så man for eksempel kan cykle fra Kobæk Strand og ind til byen, hvor man så kan stille cyklen til brug for andre, der vil den anden eller en helt tredje vej rundt i byen.

Også kanoer, kajakker, og paddleboards kan tænkes ind i havnemiljøet eller ved Kobæk Strand ifølge Pia Kimer Jacobsen, der er utrolig glad for de mange positive lokale indspark, men som samtidig meget gerne vil opfordre til, at man melder sig på banen, hvis man har tid og lyst til at være med til at følge de mange gode idéer til dørs.

- Der er sindssyg mange gode idéer, men vi mangler ressourcerne til at føre dem ud i livet, siger Pia Kimer Jacobsen.

Både hun og Anne Gudiksen fra Bykontoret inviterer derfor begge gerne indenfor, hvis der er kandidater, der har mod på at være en aktiv del af en positiv sommervandling af Skælskør.