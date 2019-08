Se billedserie I alt 54 børn og unge bruger fire dage med en ketsjer i hånden, når der denne uge bliver afholdt sommercamp af Slagelse Tennisklub. Håbet er, at flere får lyst til at dyrke sporten. Foto: Anders Ole Olsen

Sommercamp skal give børn og unge smag for at spille tennis

Slagelse - 06. august 2019 kl. 09:11 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Sådan der. Kom igen. Forfra.

På det røde sand, der knaser under fødderne, skifter en håndfuld børn placering. De har alle en ketsjer i hånden og agerer efter ordre fra en dreng, der er ældre end dem selv. »Træner«, står der med store bogstaver og hvid skrift bag på hans T-shirt.

I denne uge holder Slagelse Tennisklub nemlig sommercamp for børn og unge i alderen seks-15 år. Og for flere af dem er det første gang nogensinde, at de står på en tennisbane.

- De er her for at prøve sporten af, og fordi de har set, at vi har det her tilbud. Men vi håber da selvfølgelig, at de har lyst til at komme igen, forklarer Henrik Thomsen, der er formand for klubbens ungdomsudvalg og med til at arrangere årets camp.

Det er nemlig langt fra første gang, at Slagelse Tennisklub inviterer børn og unge ud på de røde tennisbaner. Men med 54 tilmeldte er denne sommer et rekordår, fortæller Henrik Thomsen, der ikke lægger skjul på, at campen eksisterer i forhåbning om at rekruttere nye klubmedlemmer.

Og her er tenniscampen et godt værktøj til at vise, at tennis kan være lige så sjovt som for eksempel fodbold, mener formanden. Ud af de i alt 54 tilmeldte på sommercampen er det nemlig kun 21, der allerede er tilmeldt klubben, oplyser Henrik Thomsen.

Til og med torsdag får de tilmeldte børn og unge derfor lov til at slå til bolde over et net seks timer om dagen eller så længe, de orker. Og hvis de ikke har lyst til at lægge ketsjeren fra sig, når de skal hjem, kan de starte på klubbens ungdomshold.

Og det er der heldigvis flere, der ender med at gøre, siger ungdomsudvalgets formand. Ifølge Henrik Thomsen har klubben nemlig i øjeblikket omkring 50 ungdomsmedlemmer op til 14 år. Et tal, der er en fordobling i forhold til for bare fire år siden.

Droppede badminton - startede til tennis i stedet At campen har været med til at tiltrække medlemmer til Slagelse Tennisklub, er 21-årige Nicolai Vincents Jørgensen således et levende bevis på.

For ni år siden prøvede han kræfter med tennis for allerførste gang, da han som 12-årig deltog i sommercampen, ligesom 54 andre børn og unge i dag gør det.

Men i dag arbejder han selv som træner og har ansvaret for klubbens ungdomshold.

- Jeg blev bare bidt af det. Så da jeg kom hjem, stoppede jeg omgående til badminton, som jeg ellers gik til, og meldte mig ind i klubben her i stedet. For mig var det i høj grad det unikke fælleskab og det gode træningsmiljø, der er herude, der satte sig fast på mig, forklarer han.

Om det samme sker for de børn og unge, der i år deltager i sommercampen må imidlertid vente med at vise sig til ugens afslutning på torsdag. Men spørger man 11-årige Emil Thomsen, der normalt spiller fodbold, er dét der tennis slet ikke så tosset.

Under sommercampen, som han deltager i for første gang i år, har han blandt andet fået nye venner.

- Så hvis jeg ikke skulle gå til fodbold, ville jeg helt klart overveje at starte her, siger han uden at tøve.