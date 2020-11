Artiklen: Som i en gangsterfilm: Trio tiltalt for at torpedere knallert og tæske føreren

Mens en 35-årig kvinde tog cykelstien - på fire hjul og dermed bag rattet af en varebil - jagtede to medsammensvorne mænd et fælles offer på knallert via Hovedgaden i Dalmose.

Gangsterkørslen, der blandt andet skal have indebåret kørsel mod trafikken og endte med, at man fik torpederet og væltet føreren, hvorefter man hev ham i håret og trak ham hen over vejen og tildelte vedkommende et hav af spark, koster nu en tur for Retten i Næstved.