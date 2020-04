Solveig Skydebjerg Hansen stråler af livsglæde. Også i dag, hvor hun fylder 80 år. Billedet er fra hendes 70-års fødselsdag.

Solveig gør som dronningen: Har aflyst 80-års-fest i dag

Slagelse - 16. april 2020 kl. 09:10

Festen for 20 mennesker på Hotel Postgården er udsat. Solveig Skydebjerg Hansen holder sig hjemme det meste af sin 80-års-dag. Det bliver kun til en tur over til sønnen og svigerdatteren på Skydebjerggaard lidt uden for byen. Akkurat som for den jævnaldrende majestæt må festivitasen i anledning af den runde fødselsdag vige for fornuften i forhold til coronasmitte.

- Turen over på gården er det eneste, jeg tør. Jeg er lidt ked af, at festen ikke bliver til noget nu, men jeg siger til mig selv, at bare man ikke får den virus, skal man være glad, siger fødselaren og understreger, at festen ikke er aflyst med udsat til bedre tider.

For nuværende må hun nøjes med gåture og en sludder over hækken med søde naboer, men det er meget uvant for hende at holde sig hjemme. Normalt går hun både til petanque og motion, hun kører stadig bil og klarer alt omkring andelsboligen i Magleparken og den lille have.

Og så maler hun ligesom dronning Margrethe.

- Det har jeg gjort i 30 år. De første 15 år var det porcelænsmaling, men så syntes jeg, at skabene bugnede lidt for meget, og jeg fik lærred og pensler. Jeg maler både abstrakt, landskaber og klovne men ikke portrætter, for jeg mener, at de skal ligne, som hun siger

Sønnen og svigerdatteren er femte generation, der driver Skydebjerggaard, som Solveig og hendes nu afdøde mand havde i 60 fantastiske år, som hun siger. De sidste 20 år havde Solveig også et halvdagsjob hos Skælskør Landboforening.

Det der med at have fødselsdag samme dag som dronningen resulterede i en stor flot buket til Solveig fra Se & Hør, da hun fyldte 50, og ud over det med kunsten er det slet ikke utænkeligt, at de to kvinder, der i dag fylder 80, minder lidt om hinanden. Solveig siger, at dronningen er et fantastisk menneske, som gør det godt og er kvik i sit hoved.

- Og hvis der er noget, jeg vil, så gør jeg det, og så kan jeg, tilføjer hun.