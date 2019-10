Solveig fra vågetjenesten: Brug for hospicepladser

Se billedserie Solveig Didriksen har siden 2008 været koordinator for vågetjenesten hos Røde Kors i hele kommunen. Hun har derfor stor erfaring med forholdene for de døende, som for fleres vedkommende efterspørger hospicepladser, men får afslag, fordi der ingen ledige er. Foto: Helge Wedel

Solveig Didriksen og hendes vågere oplever flere, der skrives op til en hospiceplads, fordi der ikke er pladser.Hun håber derfor, at der kommer nye pladser i Korsør.

Et nærvær, at holde i hånd, at aflaste i en svær tid. Solveig Didriksen har siden 2008 været koordinator for vågetjenesten hos Røde Kors, hvor hun styrer indsatsen fra i øjeblikket 28 frivillige vågere. Ikke vågekoner for der er også mænd i blandt!

Tjenesten omfatter hele kommunen, hvor der de seneste 10 måneder har været 149 udkald med i alt 1196 vågetimer.

- De seneste tre-fire år oplever vi flere gange, at døende ikke får deres ønske opfyldt om en hospiceplads. I stedet skrives de op, men ofte er de døde, inden der er en plads ledig, siger Solveig Didriksen. Hun håber derfor meget, at Korsør Hospice bliver til noget, for der er brug for pladserne.

Vågetjenesten har et velfungerende samarbejde med kommunens hjemmepleje, plejecentre og to afdelinger på Slagelse Sygehus, som hidkalder, når der er brug for aflastning til en døende. Også hvis vedkommende slet ingen pårørende har. For ingen fortjener at dø alene.

- Vi våger fire timer af gangen. Der er altid mindst to vågere, der skiftes om en døende. Vi kunne sagtens bruge flere. Eneste krav er, at man er afklaret om døden, da den jo kommer helt tæt på i dette frivillige arbejde, siger Solveig Didriksen. Hun kan kontaktes på 23 92 80 65 eller på mail til: soleirene@live.dk

Ifølge Solveig Didriksen er erfaringen fra vågetjenesten, at personer med angst for at dø, ofte falder til ro, når det er helt uvildige, der kommer og taler og er hos dem.

- Men vi har da også nogle få eksempler på, at en døende ikke vil have, at vi er der, så går vi bare igen og siger, at der altid kan ringes efter os, siger Solveig Didriksen. At overvære døden indtræffe ved et menneskes sidste udånding, beskrives af de fleste vågere som stille og roligt, smukt og fredfyldt.