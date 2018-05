Se billedserie Sådan ser det ud, når den revolutionerende plast fra Danapak Flexibles i Slagelse er sat på et glas til brug for den nye måde at udnytte solen på. Foto: Carsten Lysdal

Soleventyr i Korsør med Slagelse-plast på pause

Slagelse - 17. maj 2018

SK Forsynings direktør beklager, at der ikke kan indgås aftale. Direktør for Heliac og den nye revolutionerende måde at udnytte solen på via plastfolie fremstillet af Danapak Flexibles udlægger sagen lidt anderledes.

Mod slutningen af 2017 kunne Sjællandske berette om et muligt soleventyr i Korsør Erhvervspark ved siden af SK Forsynings nye varmeværk. Her skulle opsættes et stort solanlæg, der via plastfolie fremstillet af Danapak Flexibles i Slagelse udnytter solen på en hel ny måde ved at koncentrere solens stråler som i et brændeglas, hvorfor fås meget mere varmt vand, så der skal bruges færre solpaneler end de nuværende konventionelleaf slagsen.

SK Forsynings direktør Henrik Birch fortalte dengang, at det kommunale forsyningsselskab havde indgået en aftale om at aftage det varme vand, men at man ikke ville investere i selve anlægget. Planlægningsmæssigt er en lokalplan til solanlægget for længst godkendt med en beliggenhed lige ud til motorvejen med stor reklameværdi for den nye teknologi.

Men nu er aftalen faldet på gulvet. Og udsigten til et soleventyr i Korsør sat på pause

- Varmeforsyningsloven forhindrer os i at måtte købe varmt vand til en højere pris, end vi selv kan producere til. Den er 180 kr. for en megawatt-time, men vi skulle betale 300 kr. for vandet fra solanlægget, siger Henrik Birch til Sjællandske.

Han tilføjer, at han da håber, at projektet alligevel bliver til noget med tanke på Slagelse-virksomheden Danapak Flexibles.

- Investorerne må være parat til ikke at tjene så meget i starten, hvis de virkelig tror på, at den nye sol-teknologi har et stort potentiale i teorien over hele kloden, siger Henrik Birch.

Direktør for virksomheden bag den nye teknologi Heliac i Hørsholm Henrik Pranov har en lidt anden udlægning af sagen.

- Generelt ønsker vores investorer ikke at diskutere priser gennem medierne, men jeg kan da sige, at det synes at være lidt af en overfortolkning af varmeforsyningsloven, når SK Forsyning ikke kan betale mere end 180 kr. En pris der jo er udtryk for, at priserne på halm og biomasse netop nu er historisk lave, og ingen kan vide, om de lave priser fortsætter, siger Henrik Pranov til Sjællandske.

Heliac-direktøren håber også, at der på et tidspunkt kan indgås en aftale med SK Forsyning.

- Vi bygger i løbet af sommeren et demo-anlæg sammen med EON ved Lendemarke på Møn. Når det kører, er vi også bedre i stand til at vurdere prissætningen og den totale økonomi for et fuld-skala-anlæg, som det i Korsør skulle være. Vi går ikke efter at tjene de store penge, men vi vil omvendt heller ikke sætte penge til, siger Henrik Pranov.

Konceptet for den nye måde at udnytte solen på hedder CSP (Concentrated Solar Power). Det virker som et brændeglas, hvor solens stråler via plastfolien klistret på almindeligt vinduesglas koncentreres, hvormed en væske kan opvarmes til op imod 400 grader.

Anlægget i Korsør er godkendt til at fylde 12.500 kvadratmeter.