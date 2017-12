Korsør får sandsynligvis det andet anlæg med den nye solteknologi, for der er allerede fundet finansiering til det første anlæg, der snart bliver opført ved Lendemarke på Møn. Det består af 144 solfangere, som er vist på denne illustration. Anlægget ses fra toppen af en akkumuleringstank, som er det sorte halvrunde nederst. Energiprisen ventes at blive 200 kr./MWh. Illustration: Haliac.

Send til din ven. X Artiklen: Soleventyr i Korsør kan blive succes for Danapak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soleventyr i Korsør kan blive succes for Danapak

Slagelse - 13. december 2017 kl. 06:03 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SK Forsyning er fødselshjælper til en helt nyskabende måde at udnytte solen på ved at samle dens stråler gennem plastfolie, som Danapak Flexibles i Slagelse har udviklet og patent på. Stort anlæg med den nye teknologi er på vej i Korsør.

- Man har lov til at drømme, men min vurdering er, at det her kan blive meget stort.

Sådan siger administrerende direktør hos Danapak Flexibles i Slagelse Lars Wiggers Hyldgaard med knap 200 ansatte til Sjællandske. Emballagefabrikken har gennem næsten 10 års udviklingsarbejde og nano-teknologi fundet frem til en plastfolie, der sender solens stråler i samme retning, hvorved der skabes en meget høj temperatur på samme måde som fra et brændeglas. Konceptet for den nye måde at udnytte solen på hedder CSP (Concentrated Solar Power). Plastfolien fra Danapak klistres på almindeligt vinduesglas på solfangere, der opstilles på jorden. De er udviklet af ingeniørfirmaet Heliac i Hørsholm med otte ansatte og stiftet i 2014.

- Også om vinteren udnyttes solens energi langt bedre ved at samle strålerne. Beregningerne viser, at solenergi via CSP-metoden kan produceres til en tiendedel af prisen sammenlignet med almindelige solpaneler, siger Lars Wiggers Hyldgaard. Han ser vejen frem mod verdensomspændende succes ved, at man først sælger det nye solenergiprodukt i sit nærmarked og beviser, hvor godt det virker.

SK Forsynings administrerende direktør Henrik Birch bekræfter, at det kommunalt ejede energiselskab netop har indgået en mangeårig aftale med Heliac om at købe det varme vand fra et 12.250 m2 stort solvarmeanlæg, der skal opstilles ikke langt fra, hvor SK Forsyning næste år indleder byggeriet af et halmfyret fjernvarmeværk i Korsør Erhvervspark, der tidligere hed EnergiPark Korsør og havde fokus på brint.

Henrik Birch finder solprojektet yderst spændende og med stort potentiale også for Danapak. Han er glad for, at SK Forsyning på denne måde kan hjælpe ny dansk udviklet teknologi frem.