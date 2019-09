Se billedserie Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen gik i spidsen for optoget gennem byen torsdag middag. Foto: Thomas Olsen

Soldater og veteraner blev hædret

Slagelse - 06. september 2019

Dannebrogsflagene vejede smukt i Slagelse bymidte torsdag, da der var national flagdag til ære for udsendte soldater og veteraner.

Et par enkelte regndråber faldt over byen kort før middag, da omkring 400 soldater kom ud fra gudstjenesten i Skt. Mikkels kirke, men ellers holdt vejret tørt.

De mange soldater tog kortvarigt opstilling på Rosengade, hvorefter de marcherede gennem byen med kursen sat mod Rådhuspladsen.

På vejen mødte avisen garnisionspræst Victor Greve, som kort forinden havde holdt en særlig gudstjeneste i Skt. Mikkels kirke:

- Det var en prædiken, hvor vi mindedes de faldne, og samtidig var det også en markering af 10-års dagen for flagdagen, sagde han.

Victor Greve har som feltpræst selv været udsendt flere gange til Afghanistan, og det har ikke været lige nemt:

- Jeg har blandt andet været med til at sende otte danske soldater hjem i kister, og det er svært at sætte ord på. I de fleste tilfælde var jeg jo tæt på drengene og lærte dem at kende som en familie. Så jo, det kan også være hårdt for feltpræsten, erkendte han.

På Rådhuspladsen var der opstilling af heste og ryttere fra Gardehusarregimentet, ligesom fire politibetjente i dagens anledning havde udskiftet patruljebilen og deltog til hest. Og så fyldt de 400 soldater også godt op på pladsen, som i dagens anledning var blevet ryddet.

På en opstillet scene stod chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Der var nogle problemer med strømmen til PA-anlægget, og derfor kunne de fleste ikke høre starten af talen.

Han glædede sig over, at der i det forgangne år ikke har været faldne blandt de udsendte danskere:

- Men det betyder ikke, at tidligere ofre ryger i baggrunden. Det er netop her, man skal huske deres indsats. Særligt i en tid, da de fleste heldigvis kan tage for givet, at størstedelen af de emner, der er til bredere diskussion i dette land, de drejer sig mere om rettigheder end om pligter - men i det store billede er det jo nok sådan, at hvis slet ingen påtog sig pligterne, så ville der nok heller ikke være så mange rettigheder at diskutere om. Derfor fortjener alle de der trådte til, da pligten kaldte, stor respekt - og ikke kun i dag, sagde han.

Herefter tog Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) ordet. Han noterede med tilfredshed, at det lokale initiativ med flagdagen nu har bredt sig til hele landet. Ud over at takke soldaterne for deres indsats - både de unge som veteraner - takkede han også de pårørende, som også tager en tørn, når det gælder afsavn og bekymring.

Til sidst bad han om et halvt minuts stilhed til ære for de faldne.

- Vi har i Danmark utrolig meget at være stolte over, og i udsendte er om nogen en del af den stolthed. Tak for indsatsen, sluttede borgmesteren.