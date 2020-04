Solcentre potentielle smittekilder: - Vi kan kun opfordre folk til at huske rengøringen

Brugere af solcentre som Beauty Tan i Slagelse er selv ansvarlige for at rengøre solarierne før og efter hver solbehandling. Men gør de det ikke, kan det udgøre en smitterisiko. På overflader - som for eksempel et solarie - kan coronavirus overleve i op til tre døgn. Foto: Fleur Sativa

Solhungrende danskere valfarter til solcentrene, efter de mandag igen har måttet åbne. Og fordi coronavirus kan overleve på overflader i op til tre døgn, er rengøringen øget. Men afspritningen mellem hver solbehandling er kunderne selv ansvarlig for.

Slagelse - 22. april 2020 kl. 08:12 Af Fleur Sativa

Der er forår i luften, og det får flere til at drømme om bare ben og korte ærmer. Men frygten for at vise den blege hud frem, frister samtidig flere til at hoppe en tur i solariet.

Også selv om der stadig er en risiko for smitte med coronavirus.

Det ses i landets solcentre, som ligesom blandt andet frisører og kosmetologer mandag igen måtte åbne efter at have været lukket ned siden den 17. marts.

I Slagelse oplever blandt andre solcenteret Beauty Tan, at centerets solariekabiner hurtigt er blevet taget flittigt i brug. Derfor har man øget den daglige rengøring og indskærpet retningslinjerne over for brugerne af solcenteret.

- Og så har vi stillet sprit til rådighed, som det er påkrævet, at kunderne bruger, inden de trykker på touch-skærmene. Ligesom vi gør opmærksom på, at de skal gøre solarierne rene både før og efter, de har brugt dem, forklarer ejer af solcenteret, Nicolej Skakon.

Svært at kontrollere Selv om coronavirus typisk smitter gennem host, nys og spyt, kan virussen nemlig også overføres via overflader. Og altså også fra et solarie, hvor man typisk ligger sig ind med hele kroppen helt eller delvist nøgen.

Blandt andet har en amerikansk forskergruppe undersøgt og fundet, at coronavirus kan overleve på for eksempel plast og råstfrit stål i op til tre døgn.

Rør man derfor ved en inficeret overflade - som for eksempel et solarie - og dernæst tager sig i ansigtet, før man har vasket eller sprittet hænder, kan man risikere at blive smittet med virussen. Artiklen fortsætter efter billedet...

I solcenteret i Slagelse har man øget den

daglige rengøring fra én gang om dagen

til to gange om dagen. Foto: Fleur Sativa



Derfor er det ifølge Nicolej Skakon vigtigt, at brugere af Beauty Tan og andre solcentre husker rengøringen melllem behandlingerne.

Men han anerkender samtidig, at det er svært at kontrollere, om de gør det.

- Vi kan kun opfordre folk til at huske rengøringen. Vi kan ikke tvinge dem til det. Det er også derfor, vi har skruet op for vores egen rengøring, forklarer han.

Overvåger ventelokale Derudover opfordrer ejeren af solcenteret til, at brugere hjælper hinanden til at huske på reglerne.

- Så hvis man ser nogen, der for eksempel ikke afspritter hænderne, inden de bruger touch-skærmene, så man kan pænt gøre opmærksom på, at de skal bruge den opsatte håndsprit, siger Nicolej Skakon, der også selv holder øje med, om retningslinjer overholdes.

"(...) heldigvis er det mit indtryk, at folk af sig selv tager restriktionerne seriøst"

- Nicolaj Skakon, ejer af Beauty Tan i Slagelse - Nicolaj Skakon, ejer af Beauty Tan i Slagelse Solcenterets ventelokale er nemlig videoovervåget, og efter genåbningen har man bemandet overvågningen, så den bliver tjekket hver anden time.

Det sker blandt andet for at sikre sig, at folk ikke forsamler sig i for store grupperinger. Ifølge regeringens retningslinjer må der nemlig ikke være adgang for mere end én person per fire kvadratmeter gulvplads.

- Hvis vi oplever, at der står flere, vil vi stille og roligt bede dem om at splitte op og vente udenfor. Men heldigvis er det mit indtryk, at folk af sig selv tager restriktionerne seriøst, forklarer Nicolej Skakon.

»Jeg har savnet det« Og det mener brugerne af solcenteret da også selv, at de gør. I hvert fald fortæller flere af dem, som Sjællandske har talt med, at de er særligt opmærksomme på rengøringen af solcenterets maskiner.

Også mere, end de var før coronavirussens udbrud. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv er brugerne ikke bekymrede. Flere, som

Sjællandske har snakket med, er glade for, at

solcentrene igen er åbne og sammenligner

brugen af dem med en tur i supermarkedet,

når det gælder smitterisiko. Foto: Fleur Sativa



- Jeg tænker mere over det. For jeg vil ikke have coronavirus. Men jeg tror ikke, at det er anderledes, end når man går ned i supermarkedet og tager fat i en indkøbskurv. Der kan også være coronavirus på, fortæller 21-årige Tobias Dupont.

- Så længe man spritter af, så går det nok. Og det er virkelig lækkert, at de (solcentrene, red.) er åbnet igen. Jeg har savnet det, uddyber han, da han selv netop har været inde og få en solbehandling.

Glæden går igen hos flere og er også at mærke hos solcenterets ejer. Han har nemlig stadig skulle betale husleje, selv om der ingen kunder og dermed indtjening har været siden marts.

Men skulle solcenteret have holdt lukket en måned mere, havde man også gjort det, understreger han.

- Det er rigtig dejligt at få lov til at åbne op igen. Men vi følger bare retningslinjerne og regeringens anbefalinger.Sikkerheden er det vigtigste. Og når myndighederne siger, at vi kan åbne, så tror vi på det, slår Nicolej Skakon fast.