Spørgsmålet om solceller delte byrådet op i to lige store dele. Venstres Ole Drost var fraværende, så blokkene stod 15 mod 15, men solcellerne vandt, da forslaget om alternativer faldt på grund af stemmelighed. Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Solceller på vej op trods statsrevisor-advarsel

Slagelse - 30. maj 2018 kl. 06:44 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 kommunale bygninger i Slagelse Kommune står til at blive forsynet med solceller, et projekt til 4,7 millioner kroner, efter en kneben afgørelse på byrådets møde.

Her stemte Enhedslistens Thomas Clausen som ventet sammen med den borgerlige side om solceller. Med det resultat at det normale flertal bag borgmester John Dyrby Paulsen (S) smuldrede, så forslaget om at erstatte solcellerne med andre alternative muligheder som varmepumper eller biopillefyr faldt.

Udvalgsformand Villum Christensen (LA), der jo også er folketingsmedlem og statsrevisor, en en arg modstander af projektet, på grund af økonomien. Den er blevet stadig dårligere siden projektet første gang blev lanceret af Enhedslisten tilbage i 2015, og Villum Christensen tog sin erfaring med som statsrevisor, som skal vurdere, om borgernes penge bruges hensigtsmæssigt på det statslige plan, da han argumenterede imod det kommunale projekt.

- Det bør være ansvarspådragende for de byrådsmedlemmer, som med åbne øjne vedtager et projekt, hvor tilbagebetalingstiden går langt, langt ud over den periode, hvor producenterne tager ansvar for produktet.

Det ville ingen jo gøre med private penge, lød hans vurdering.

- Lad kommunens revision vurdere projektets økonomiske hensigtsmæssighed med hensyn til brug af offentlige midler, foreslog Villum Christensen.

Dette forslag blev dog afvist af flertallet bestående af Enhedslisten, Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti. Samme partier som også stemte solcellerne igennem.

- Vi har en budgetaftale, og den holder vi, lød det fra både Henrik Brodersen (DF) og V-gruppeformand Knud Vincents.

Henrik Brodersen sagde, at han ikke kunne se, at det ville være bedre at investere i træpiller.

- Dem tales der da netop om at lægge ekstra afgift på i forbindelse med det kommende energiforlig. Og vi vil selvfølgelig vælge den mest moderne teknologi med solcellerne, sagde han.

Da sagen var oppe i 2016 blev følgende lokaliteter nævnt som mulige steder at placere solceller:

Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, administrationen i Gørtlergade og i Torvegade, Dalmose Børnehave, Antvorskov Børnegård, Skælskør Rådhus på Næstvedvej, center for aflastning på Anne-Marievej 5 i Slagelse, Nygården i Vemmelev, administrationen på Dahlsvej i Korsør, Mariehønen i Korsør, børneinstitutionen Heimdal på Pilagervej i Slagelse, Trestensgården i Skælskør og entreprenørservice på Teglværksvej i Korsør.