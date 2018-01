Søndermarksskolen bliver hjemsted for det største solcelle-projekt. PR-foto

Solceller for millioner er på vej

Slagelse - 23. januar 2018 kl. 09:06 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det storstilede solcelle-projekt til 4,7 millioner kroner i Slagelse, som byrådet vedtog sidst i 2016, er nu tæt på at blive realiseret. Udbudsmaterialet bliver sendt ud inden for et par uger, og det er planen, at arbejdet skal gå i gang i løbet af foråret.

I første omgang er det ni kommunale bygninger, der skal beklædes med solceller, så de forsyner sig selv med den elektricitet, de bruger, plus nogle af stederne med varme, samtidig med at kommunen sætter sit CO-2-udslip ned.

14 bygninger er udpeget som velegnende til at få monteret solceller på tagene, og når det kun er arbejdet ni steder, der sendes i udbud nu, er det, fordi det har vist sig, at der nogle af de andre steder er problemer i forhold til byggetilladelser, eller at tagene simpelthen ikke vurderes at kunne holde til solcellerne, forklarer centerchef Rune Overlade, Kommunale Ejendomme.

- Men vi regner med at udbyde resten i løbet af foråret, siger han og nævner, at der de steder, hvor lokalplaner, strandbeskyttelsdeslinje eller andet er et problem, kan blive tale om at udpege nye placeringer.

- Vi håber for eksempel at få lov til at lave en renovering af Korsør Kulturhus, hvor solcellerne integreres i et nyt tag, fortæller centerchefen.