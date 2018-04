Solens stråler skulle lune i 12 kommunale bygninger, men ændret lovgivning har spændt ben for i hvert fald den store udgave af solcelle-projektet. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Solcelle-projekt er droppet

Slagelse - 10. april 2018
Af Per Vagnsø

Den stort anlagte plan om at forsyne 12 kommunale bygninger i Slagelse Kommune med solceller for 4,7 millioner kroner, så de blev selvforsynende med energi, er droppet. Politikerne i erhvervs- og teknikudvalget har i hvert fald sat projektet i bero, fordi det, ligesom andre steder, har vist sig, at ændret lovgivning har gjort det mindre attraktivt at investerere i solceller.

Lokalt var solcelle-projektet, som kommunen har arbejdet med i to år, ellers tæt på at skulle realiseres.

- Vi har forberedt alting, og var klar til at sende i udbud, men lovgivningen er blevet tydeligere, og det er blevet gjort rigtig svært, siger centerchef Rune Overlade, Kommunale Ejendomme.

Der er blandt andet sket det, at den såkaldte PSO-afgift er afskaffet, så besparelsen ved at udnytte solens stråller ville blive mindre end ellers forventet. Afregningsprisen for den solcelle-producerede strøm er også ændret, og så skal der som udgangspunkt oprettes et selskab for hver ejendom med solceller - selskaber med hver deres revisorer, regnskaber og administration.

Det ville betyde ekstraudgifter på i alt 900.000 kroner over en tilbagebetalingstid på 35 år.

- Jeg har hele tiden været imod, og jeg er rigtig glad for, at dette absurde pengespild stoppes, siger formand for erhvervs- og teknikudvalget, Villum Christensen (LA).

Udvalget har i stedet bedt forvaltningen overveje andre energitiltag, og det er forvaltningen gået i gang med, oplyser centerchef Rune Overlade.