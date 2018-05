Solbeskinnet og svedig idrætsdag

- Du skal da med hen at prøve yoga i dag, lyder det begejstret fra en af drengene fra 8.klasse. En noget atypisk aktivitet for drenge i 8.klasse. Men det er, hvad skoleidrættens forårsfestival kan være med til at åbne op for - at eleverne får afprøvet nogle aktiviteter, som de normalt ikke ville have dyrket.