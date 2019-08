Sol og lak skinnede om kap

Se billedserie Der blev kigget beundrende på de mange fine veteranbiler, der gæstede Korsør lørdag formiddag. Foto: Solveig Hansen

Slagelse - 05. august 2019 kl. 06:48 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For den forfængelige må det have været en fryd at gå gennem Nygade i Korsør lørdag formiddag. For med gaden flankeret af veteranbiler, hvor lakken ikke bare skinnede - men skinnede som i virkelig meget, fungerede bilerne næsten som et spejl for den forbipasserende.

I skønne farver i alt fra svag lime, blød bordeaux til hidsig rød var bilerne rullet ind i Korsør tidligere på dagen i forbindelse med den tilbagevendende Slagelse-Korsør Turen, som hvert år bliver afholdt af foreningen Sjællands Motorveteraner.

Turen er en kærkommen mulighed for de mange veteran-elskere til at få luftet deres gamle biler, som de i de fleste tilfælde har brugt oceaner af timer og penge på at få til at funkle mest muligt.

- Jeg har syv veteranbiler, lød det fra en af deltagerne, der allerede blev bidt af en »gal veteran«, da han var dreng og kørte med sin bedstefar rundt i en Ford T. I dag er det ham, der er bedstefar og har børnebørnene med i den sorte Mercedes-Benz, der trods sin fremskredne alder har kostet det samme som en ny.

Pengene på bilen bliver prioriteret frem for at bruge penge på dyre rejser, for turene i bilen er en rejse i sig selv. Og lørdag gik rejsen ud over til Korsør, hvor deltagerne blev budt på frokost, også til Slagelse, hvor morgenmaden blev indtaget og senere på dagen til Ottestrup Forsamlingshus, hvor det til gengæld var blevet tid til aftensmad.

I Korsør blev der taget godt imod både biler og passagerer, der ankom i forholdet 50 til 110, og Korsør City, der var vært for arrangementet benyttede sig af lejligheden og gjorde dagen til en hyggelig handels- og hyggedag med blandt andet loppemarked og musik ved Solens Plads, hvor flere benyttede lejligheden til at nyde solen, få lidt at drikke og sludre hyggeligt over bordene, mens musikken spillede.