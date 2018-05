Se billedserie - Nej, jeg er ikke ?genopstanden?, men jeg er her endnu, smiler Ole Grabas, der sidste år selv fik hjertestop og blev reddet af snarrådige folk og en hjertestarter. Forleden var han med til at indvie denne hjertestarter, som hænger på væggen på Pakhuset ved Sct. Mikkels Kirke. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Sognepræst reddet af hjertestarter: Nu sørger han for en til bymidten

Slagelse - 07. maj 2018

- Hvorfor investerede vi ikke i en hjertestarter noget tidligere, så havde vi med stor sikkerhed kunnet undgå et tragisk dødsfald.

Det spørgsmål stiller formanden for Lokalrådet for Hejninge og Stillinge, bygningskonstruktør Lars Skov Petersen, sig selv igen og igen.

Dødsfaldet fik imidlertid lokalrådet, der er en græsrodsbevægelse som udelukkende lever af frivillige donationer, til at handle. Hjertestarteren i idrætshallen blev hevet udenfor og placeret i et skab, hvor alle kunne benytte den, mens lokalrådet investerede godt 40.000 kr. i tre hjertestartere. De to blev placeret hos købmænd i det nærliggende store sommerhusområde - og en ved Trelleborg Friskole.

To gange har investeringen vist sin værdi og reddet menneskeliv. Senest i fjor, hvor pastor Ole Grabas på vej til konfirmandforberedelse på Trelleborg Friskole faldt om. To lærere greb lynhurtigt ind og hentede hjertestarteren. Hvad der skete, ved Ole Grabas ikke. Han husker intet, før han kort før påske vågnede op på Rigshospitalet i København.

Fordi Ole Grabas gav distributøren af hjertestarteren - Lotek A/S - tilladelse til at videresende data fra starteren til producentens udviklingsafdeling, har Ole Grabas fået lov til at donere en helt ny hjertestarter til en forening, et firma eller organisation.

Valget er faldet på menighedsrådet ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse, hvor Grabas har virket som sognepræst i 36 år.

- Du kan få et hjertestop på alle tider af døgnet, og det kan ramme dig, uanset hvor du færdes. Jeg er i hvert fald lokalrådet dybt taknemmelig for, at de stillede det udstyr til rådighed, som lærerne benyttede, da de reddede mig.