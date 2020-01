Søstrene Mette (tv.), Birgitte og Julie Roelsgaard (th.) mener, at mangel på mad, væske og pleje slog deres ihjel. Han nåede at bo 16 dage på plejecentret Blomstergården efter at være udskrevet fra sygehuset. Foto: Thomas Olsen

Søstre i sorg: Plejecenter slog vores far ihjel på 16 dage

Tre søstre står frem med kritik af plejecentret Blomstergården, hvor samtlige midlertidige pladser i Slagelse Kommune skal samles i 2020. Her døde deres far efter at være visiteret til en genoptræningsplads.

Slagelse - 27. januar 2020

88-årige Andreas Roelsgaard glædede sig fra start af til at komme hjem. Efter et fald i hjemmet og et brækket ben skulle han bare lige forbi en midlertidig genoptræningsplads i Slagelse Kommune.

Men 16 dage senere trækker han pludselig vejret for sidste gang.

Andreas Roelsgaard dør lørdag den 16. marts sidste år med tegn på både dehydrering og forhøjede infektionstal. Og i dag retter hans tre døtre, Mette, Julie og Birgitte Roelsgaard, derfor kritik af de midlertidige pladser på plejecentret Blomstergården, hvor Andreas Roelsgaard boede i sin sidste tid.

Men også her, hvor samtlige midlertidige pladser i Slagelse Kommune nu skal samles i løbet af 2020. Noget, der bekymrer de tre søstre, der mener, at behandlingen og personalet på stedet var årsag til deres fars ifølge dem for tidlige død.

For eksempel oplevede de et personale, der havde for travlt og var for uvidende om patientens plejebehov til at kunne yde den rette omsorg og pleje. Mangel på korrekt mad, væske og medicin slog til sidst deres far ihjel, lyder det fra de tre søstre.

- Det ser næsten ud som om, at man ikke er interesseret i, at folk lever ret længe. Men et liv for mig - uanset om det er et minut, en time eller 88 år gammelt - er lige meget værd. Et liv er et liv. Og sådan har vi råd til at tænke her i Danmark, siger én af de tre søstre, Julie Roelsgaard, der selv arbejder som sygeplejerske.

Mangelfuld lovgivning På samme måde rejses der i en udgivelse af fagbladet Sygeplejersken fra december en generel kritik af landets midlertidige pladser.

For mens stadig flere plejekrævende patienter udskrives fra hospitalerne, før de kan klare sig selv, er lovgivningen på området ikke fulgt med. Sådan lyder det fra blandt andre Kommunernes Landsforening og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Når man er indlagt på et hospital, er der ikke tvivl om hvilken lovgivning og hvilke rammer og systemer, det fungerer under. Det er ikke så entydigt på en midlertidig kommunal plads. Det er ikke en slags »kommunal hospitalsseng«. På mange måder er de pladser sidestillet med, at borgeren er i eget hjem, siger organisationssociolog og projektchef ved VIVE, Sidsel Vinge, til fagbladet Sygeplejersken.

På landets midlertidige pladser har personalet for eksempel ikke adgang til epikriser og lægejournaler på patienterne, men er afhængige af læger på sygehuset eller af de praktiserende læger. Det giver begrænset adgang til viden om patientens sygdomshistorik.

Ikke krav til uddannelse Derudover er der ikke et apotek eller andet medicinlager, ligesom der oftest ikke er hverken tøj eller prøvetagningsudstyr.

- Men de multisyge borgere, der er her, kan ikke selv klare at skaffe de ting, og det er ikke altid, at der lige er en pårørende, der kan hjælpe. Så er det op til personalet at trylle, siger overlæge Sara Dyrman Elsøe til fagbladet.

Blandt personalet på de midlertidige pladser er der imidlertid heller ikke noget krav om, at der skal være en sygeplejesker til stede hele tiden. Eller om medarbejderne skal have en bestemt uddannelse.

- På en midlertidig plads vil der blive løst opgaver, der hører under serviceloven og sundhedsloven. Og man må ikke sætte nogen til at løse opgaver, som de ikke har kompetencer til. Men der er ikke et krav om, hvem der gør det. Det kan lige så godt være en pædagog, hvis ledelsen vurderer, at vedkommende har kompetencen til at løse de enkelte opgaver, siger chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunenes Landsforening, Karen Marie Myrndorff, til Sygeplejersken.

Kommune genkender ikke kritik I Slagelse Kommune understreger centerchef for Sundhed og Ældre, Charlotte Kaaber imidlertid, at kommunen altid ansætter fagligt kvalificeret personale. Kun enkelte gange bruges der ufaglærte vikarer - og det er altid sygeplejerskerstuderende, lyder det.

Derudover vil kommunen i 2020 i forbindelse med sammenflytningen af de midlertidige pladser på Blomstergården ansætte sygeplejersker til både aften- og nattevagter.

Samtidig fortæller Charlotte Kaaber, at hun ikke genkender det billede, som de tre døtre til nu afdøde Andreas Roelsgaard tegner af plejecentret Blomstergården. Faktisk langt fra.

- Vi har utrolig få klager på de midlertidige pladser. I år (2019 til og med oktober, red.) har vi haft tre klager. Og ingen af dem har været skriftlige. Det har været tilfælde, hvor vi har taget pårørende ind til en samtale, og så er det blevet løst der, siger centerchefen til Sjællandske og peger på, at manglende dialog og forventningsafstemning med de pårørende har været årsag til, at det er gået galt i den konkrete sag.

Mette, Julie og Birgitte Roelsgaard har i dag meldt forløbet som en utilsigtet hændelse og klaget til Styrelsen for Patientklager.