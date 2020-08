To vidner brød sammen, da de torsdag skulle afgive forklaring i den brutale sag om to mord begået sidste år i henholdsvis Ruds Vedby og i Vemmelev.

Søster til drabstiltalt: - Vi legede tit i grusgraven som børn

To vidner - storesøsteren og kæresten til en af de to drabstiltalte, en 43-årig mand fra Korsør tiltalt for drab, kunne torsdag bidrage med mange nye oplysninger i den brutale drabssag, som i disse dage oprulles ved Retten i Næstved.

- Vi voksede op i Slagelse og i Blæsinge, og vi legede tit i grusgraven. Vi fik dengang at vide, at søen er bundløs, og at det derfor ville være et godt sted at komme af med noget, huskede hun.