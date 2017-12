Søskendes firmasucces HappyHallo måtte flyttet til mere plads

Se billedserie Fra en garage og 50 kasser om måneden til 700 kvadratmeter af det tidligere posthus og op imod 10.000 kasser om måneden. Søskendeparret Maria Stendal og Jonas Krogslund har med firmaet HappyHallo skabt en succes på to år. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 02. december 2017 kl. 11:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skændes ikke så meget. Nok på grund af den forholdsvis store aldersforskel, siger 32-årige Maria Stendal. Sammen med sin lillebror 26-årige Jonas Krogslund stiftede hun for i dag næsten præcis to år siden firmaet HappyHallo i Korsør. Idéen var at inspirere til kreativ leg i småbørnsfamilier ved at tilbyde legetøj tilpasset børnenes alder, der også var udviklende for barnets motorik, sanser og sprog.

- Vi begyndte i vores forældres garage på Thorsvej. Siden flyttede vi til min garage på Rylevej i Svenstrup, inden vi lejede cirka 250 kvadratmeter på Glasværket, siger Maria Stendal, der er uddannet pædagog.

Men pladsen blev hurtig for trang som følge af firmaets succes, så 700 kvadratmeter med mulighed for udbygning i det tidligere posthus på Gl. Banegårdsplads er nu det nye domicil.

Fra søskendearbejde i en garage har HappyHallo i dag i alt 11 ansatte.

- Vi fandt hurtigt ud af, at det krævede penge at skabe vækst, så vores private økonomi var til tider presset, men så kom en investor og købte sig ind, hvorefter vi via markedsføring og større varebeholdning kunne skabe vækst, siger Jonas Krogslund, der bor på Bragesvej og har titlen administrerende direktør. Han har fokus på administration og pengesager, mens storesøsters helst er beskæftiget med legetøjet.

- I starten sendte vi vel blot omkring 50 kasser ud om måneden. I dag ligger vi mellem fem- og 10.000 kasser om måneden, siger Jonas Krogslund. Hver kasse med det specielt udvalgte legetøj er unik for hver kunde, der også selv har mulighed for at sammensætte indholdet. Det kræver logistik, så kasserne ikke sammenblandes.

- Med den mere plads her på posthuset kan vi klart optimere måden at pakke kasserne på. I begyndelse havde vi fat i hver kasse op til ni gange, før den var færdig. Nu klarer vi det i en arbejdsgang, siger Jonas Krogslund.

Næste år regner de med at tilbyde HappyHallos produkter og koncept til udlandet.

- Vi forventer at lancere HappyHello i nye lande i medio 2018, men de præcise lande er ikke 100% afstemt endnu, så jeg vil helst ikke nævne specifikke markeder, siger Jonas Krogslund.