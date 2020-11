71-årige Søren V. Nielsen med sin signaturkunst i hånden stående foran et par af sine malerier. Resten af måneden udstiller han i kælderen under Kongegaarden. Foto: Helge Wedel

Søren lever selv helt op til sin kunst af elskende par

Næste år kan 71-årige Søren Vestergaard Nielsen fejrer guldbryllup med sin hustru, så man kan med udsigt til 50 års ægteskab i høj grad sige, at han selv lever op til den kunst, han er mest kendt for - figurer af stående elskende og kyssende par i hårdt brændt og glaseret ler.

- Jeg skulle have udstillet i Det Blå Rum tilbage i marts, hvor coronaen lukkede Danmark ned, så nu er jeg i stedet endt her i kælderen, siger Søren V. Nielsen med helt sit liv levet i Korsør.

I omkring 35 år har han været udøvende kunstner, og for godt 20 år siden var Søren V. Nielsen med til at etablere kunstnerværkstedet Kabeldepotet, hvor han fortsat er tilknyttet.

- Det tager mig tre dage at gøre et elskende par færdig inklusiv tørring, glasur og to gange brænding, siger Søren V. Nielsen. Med sine elskende par ønsker han at minde alle om, at man skal lære og huske at holde af hinanden.