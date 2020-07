Se billedserie Grundet coronarestriktioner er det ikke muligt for tilskuerne at komme helt tæt på ballonerne under mesterskabet, idet startpladserne lukkes for offentligheden. Forhåbentlig bliver der alligevel mulighed for lidt på afstand at nyde det smukke syn, når 12 balloner stiger op fra jorden på samme tid.

Send til din ven. X Artiklen: Sørbymagle centrum for DM i ballonflyvning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sørbymagle centrum for DM i ballonflyvning

Fra tirsdag 28. juli til lørdag den 1. august holdes det danske mesterskab i flyvning med varmluftballon i luftrummet over og omkring Slagelse. Hvor der flyves fra afhænger af vinden.

Slagelse - 24. juli 2020 kl. 08:09 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ganske gode chancer for at komme til at se flotte varmluftballoner i Slagelse-området i den kommende uge.

I tidsrummet fra tirsdag 28. juli til lørdag 1. august dyster 12 ballonskippere nemlig om det danske mesterskab i varmluftballon.

Bag arrangementet står Circus Balloon Club hvis formand er Michael Hesselvig.

Han fortæller, at Slagelse-området er valgt, fordi man har store åbne områder, og samtidig har man også kunnet få gode sponsorer i området, blandt andet til den gas, der skal bruges.

Center på Vilcon De 12 piloter og deres grej får udgangspunkt på Vilcon i Sørbymagle. Her skal de bo under konkurrencen, og det er også muligt, at ballonerne skal sendes i vejret fra Sørbymagle.

Nærmere bestemt fra markedspladsen, som jo i år ikke er kommet i brug til Sørby Marked.

- Det afhænger af vindretningen, hvor ballonerne skal stige op fra. Hvis der er vind fra øst, går det ikke an at sende ballonerne op fra Sørbymagle, idet de jo så vil blæse ud over vandet. Men hvis vinden kommer fra alle andre retninger, vil det være muligt at sende ballonerne op herfra, siger Michael Hesselvig.

Arrangørerne har dog sikret sig en række andre pladser, som man kan sende balloner op fra. Hvis vinden kommer fra øst, vil ballonerne således kunne sættes op fra Ringsted-området, hvor man har muligheder i Benløse, Jystrup og Ringsted.

Kommer vinden fra lidt mere nordlig retning er Dianalund en mulighed til opsætning, hvorefter ballonerne vil føres med vinden ned mod Slagelse og Sørbymagle.

- Først klokken 14 forud for flyvningen klokken 18.30 tirsdag vil dommerne ud fra vejrudsigterne træffe beslutning om, hvor der skal flyves fra, fortæller Michael Hesselvig.

Sådan er konkurrence Konkurrencen går kort fortalt ud på at styre ballonen, så man efter at have fløjet 30-40 kilometer kan lande den så præcist som muligt ved et udpeget mål.

Der er dog hverken rat eller rorpind til rådighed. Til gengæld hænger der en stor gasbrænder over hovederne på de 12 piloter.

Med brænderen kan piloterne opvarme luften inde i de mellem 60-90.000 kubikmeter store hylstre i farverigt nylon.

- Bliver luften inde i ballonen varmere end den omkringliggende luft, så stiger ballonen. Er luften koldere, vil den synke. Vinden kan have forskellige retninger i forskellige højder, og på den måde kan piloterne ved at styre flyvehøjden finde højden med den rigtige vindretning, som kan føre ballonen ind over målene, oplyses det i en udsendt meddelelse fra arrangørerne.

Lukkede startpladser Der flyves morgen og aften (hvis vejret tillader det), med første planlagte flyvning tirsdag den 28. juli i tidsrummet kl. 18.30-21.00, og sidste planlagte flyvning lørdag den 23. august i tidsrummet 06.00-08.30, hvorefter årets vinder kåres.

På grund af coronarestriktioner er det ikke muligt for tilskuerne at komme helt tæt på ballonerne under mesterskabet, idet startpladserne vil blive lukket for offentligheden.

Så de fleste må nøjes med at nyde synet af de flotte fartøjer i luften over Slagelse.