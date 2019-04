Formand for Sørbymagle IF, Anders Sørensen, fik mulighed for at udbrede de positive erfaringer, som foreningen har med Esport. Foto: Bjørn Armbjørn

Sørby Esport med i fornemt selskab

Da der den 3. april blev afholdt stort Idrætstopmøde i København for blandt andet at diskutere nye politiske initiativer på idrætsområdet, foreningers mobilisering og nye innovative partnerskaber og netværk havde deltagerne ikke kun mulighed for at opleve statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kronprins Frederik eller direktørerne i de to store idrætsorganisationer DIF og DGI.

- Det er meget vigtigt, både for Sørby Esport og for Esport i Danmark, at vi fastholder det gode arbejde med at skabe fællesskaber for alle gamere. Esport er i vækst, men vi har en opgave i at styre væksten og i at bringe Esport visionært ind i foreningerne, for at de gode foreningsværdier kommer Esport til gode, og foreningerne kan hente kompetente kræfter via Esporten til online kommunikation, PR og unge i bestyrelser, siger Anders Sørensen i en udsendt meddelelse fra Slagelse Kommune.