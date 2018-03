Sømandsstemning sætter fornem kurs på Krabasken

Selv om Krabasken i Bredegade naturligvis er en solid grundmuret bygning, kunne publikum nærmest føle, at de befandt sig på et gyngende skib på langfart ved premieren på »Styrmand Karlsens flammer« fredag.

Her myldrede det nemlig med sømænd, ikke mindst de syngende af slagsen, og nogle af dem var ikke blege for at gå ned blandt publikum, for at synge med på nogle af de kendte sømandssange, der var trykt i uddelte sangblade.