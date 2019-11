Nærheden til Motalavej nødvendiggør en dispensation til Børnehuset Storebælt.

Søger dispensation fra regler for optag af børn fra ghettoområder

Slagelse - 26. november 2019 kl. 05:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal jo rette os efter den lovgivning, som Folketinget har vedtaget, men vi skal have tilpasset virkeligheden til det vedtagne.

Det sagde formanden for kommunens børn- og unge udvalg, Helle Blak (S), da hun på mandagens byrådsmøde kort begrundede, hvorfor kommunen på vegne af Børnehuset Nord i Slagelse og Børnehuset ved Storebæltsvej i Korsør ansøger om dispensation fra reglerne om, at der maksimalt må optages 30 procent børn fra et udsat boligområde i løbet af et kalenderår.

Den radikale Troels Brandt kommenterede som den eneste indlægget, som han fuldt ud bakkede op.

I Slagelse Kommune er fire institutioner udfordrede på disse regler, når den nye lov mod parallelsamfund træder i kraft den 1. januar 2020.

Firkløveren i Slagelse har 71 børn, hvoraf 27 eller 38 procent bor i Ringparken, der er på regeringens ghettoliste.

Børnehuset Nord i Slagelse har 97 børn, hvoraf 75 eller 77,3 procent bor i Ringparken.

Loppen i Korsør har 64 børn, hvoraf 25 eller 39,6 procent bor på Motalavej, der også er på ghettolisten.

Og endelig er der så Børnehuset på Storebæltsvej i Korsør, der har 77 børn, hvoraf 48 eller 62,3 procent bor på Motalavej.

Dispensationerne er som udgangspunkt tidsbegrænsede for en periode i op til fem år.

Center for Børn og Unge vil lægge vægt på følgende i dispensationsansøgningerne.

For Børnehuset Nord gælder, at institutionens lokaler til at skulle nedrives i 2021. Institutionen vil altså ophøre med at eksistere, og der vil for forældre i det udsatte boligområde ikke længere være et oplagt førstevalg af institution.

I 2021 forventes en nybygget institution i samme skoledistrikt åbningsklar, og mange børn fra det udsatte boligområde vil formentlig skulle tilbydes plads i denne. På grund af den nye profil og beliggenheden længere væk fra det udsatte boligområde forventes denne institution at blive søgt af forældre både i og uden for det udsatte boligområde i samme grad. Pladsanvisningen vil derfor lettere kunne holde optaget af børn fra det udsatte boligområde under 30 procent.

For Storebælt gælder, at institutionen har en isoleret placering, som gør, at institutionen ikke er det naturlig valg for børn/familier fra andre områder i Korsør.

Samtidigt vil børn og familier fra det nærliggende udsatte boligområde få længere til et andet dagtilbud, som derfor heller ikke er det naturlige og oplagte valg for familierne.