Når Søfartsstyrelsens nuværende hvide driftsbygning skal forvandles til et nybygget moderne domicil, kunne Korsør så samtidig få en del af pladsen til et nyt kulturelt kraftcenter centralt i byen lige ved havnen? Ideen er født i den arbejdsgruppe, der skal se på udviklingen af Korsør inklusiv flytning eller forbliven af Korsør Bibliotek. Dronefoto: Morten Mikkelsen

Søfartsstyrelsens nye domicil med »byens hus« og bibliotek?

Corona har sat stopper for arbejdsgruppe, der skal give byrådet bud på udvikling af Korsørs bymidte ved at bruge kultur og en mulig biblioteksflytning som brændstof. Men ideer og visioner nåede gruppen frem til.

Sådan lyder nogle af de visioner og drømme fra medlemmerne af den 10 m/k store arbejdsgruppe, som byrådet har bedt om at komme med forslag til Korsørs udvikling ved at inddrage og bruge kulturen som såkaldt driver - en slags brændstof.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her