Søfartsstyrelsen udlejer bygninger hvor de selv vil bo

Se billedserie Thomas Laugesen (tv) og Sorba Kidmose er begge 42 år. Sammen har de åbnet TS Industry i Søfartsstyrelsens bygninger på Batterivej. De regner med cirka 25 ansatte. De har budt på maling og vedligeholdelse af sømærker. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 03. marts 2018 kl. 15:00 Af Teskt og foto: Helge Wedel

Lakeringsvirksomheden TS Industry er åbnet på Batterivej i Korsør i de bygninger, hvor Søfartsstyrelsen ellers i denne uge meddelte, at de nu vil bo, da deres lejeaftale med Glasværket faldt på gulvet. Søfartsstyrelsen har selv lejet bygningerne ud til den nye virksomhed med 25 arbejdspladser, som måske også skal male og vedligholde sømærker, som bygningerne tidligere er brugt til, inden arbejdet blev flyttet til Grenå.

Virksomhedens navn TS Industry ApS har udgangspunkt i de to ejeres fornavne Thomas og Sorba.

Autolakerer Thomas Laugesen og elektronikmekaniker Sorba Kidmose er begge 42 år, har fælles skolegang i folkeskolen i Ringsted og arbejdsfællesskab som udgangspunkt for at starte deres egen lakeringsvirksomhed. De regner med omkring 25 arbejdspladser, hvoraf cirka halvdelen vil være fast knyttet til Korsør, mens resten har opgaver ude hos kunderne.

- Vi har lejet bygningerne af Søfartsstyrelsen foreløbig frem til udgangen af 2018. Hvis de selv skal bo her, skal vi siges op til oktober, men det tror jeg ikke sker, for de kan jo ikke være her, siger Thomas Laugesen. Bygningerne på Batterivej er på 2000 kvadratmeter, men Søfartsstyrelsen behøver angiveligt mellem fem og seks tusinde kvadratmeter til deres knap 200 arbejdspladser.

Søfartsstyrelsen har i en udsendt pressemeddelelse tidligere i denne uge slået fast, at de nu vil søge at indrette deres domicil på Batterivej, fordi lejeaftalen med Glasværket ikke blev til noget grundet uenighed om prisen for ombygningen.

Åbningen af TS Industry kan betyde, at vedligeholdelsen og maling af sømærker kommer tilbage til Korsør. Søfartsstyrelsen har netop haft sendt arbejdet i udbud.

- Vi sendte vores tilbud på vedligeholdelse årligt af 80 sømærker og 500 vægtklodser ind i tirsdags. Det kunne være godt, hvis vi fik arbejdet, for bygningerne er jo netop indrettet til det arbejde, ligesom sømærkerne kan sejles hertil, siger Sorba Kidmose.

Med 28 meter er sprøjtekabinerne på Batterivej nogle af de længste på Sjælland. TS Industry satser derfor på maling af lastbiler, busser, industrikøretøjer, maskindele og ekempelvis skorstene men ikke personbiler.

- Vi maler ikke personbiler, men vi har planer om en afdeling, hvor vi klargør personbiler, ligesom vi også kan tilbyde sandblæsning og smedearbejde, siger Thomas Laugesen. Det koster mellem 30 og 50.000 kroner at få malet en bus.

Erhvervschef Per Madsen har sammen med Slagelse Erhvervscenter hjulpet den nye virksomhed frem til start.

- Det har været en meget lang proces. Faktisk et år og otte måneder. Blandt andet grundet forhandlinger om vilkårene med Korsør Havn, der ejer grunden, men jeg er glad for, at det nu endelig er lykkedes, siger Per Madsen.

Thomas Laugesen er udlært autolakerer hos sin far, der driver »Laugesens Autolakering« i Ringsted.

- Du bliver konkurrent til din far?

- Han kunne bare have solgt sin virksomhed til mig for en ordentlig pris, lyder det fra Thomas Laugesen med et kæmpe smil.