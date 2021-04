Søfartsstyrelsen flytter ind i tidligere bank

Det har givet masser af omsætning, at det tilbage i 2015 blev besluttet at udflytte de knap 200 statslige arbejdspladser i Søfartsstyrelsen til Korsør. En udflytning der her seks år efter endnu ikke er på plads med en permanent adresse. Det sker først om et par år, når styrelsens nye domicil i form af ombygning af dens tidligere hvide driftsbygning på Batterivej står klar over for skibsmægler J. Poulsens domicil, som i dag også er adresse for Søfartsstyrelsen. Om den er midlertidig, eller der bliver plads til alle i det nye domicil, vides endnu ikke.