Det meste af vandet - samt tonsvis af slam - fjernes lige nu fra søen ved Smedegade for at gøre plads til et fundament til en ny, spændende vandkunst, som Slagelse Forskønnelsesselskab vil forære byen.

Sø tømmes for vand: Ny vandkunst på vej

Lige nu tømmes Smedegadesøen i Slagelse for vand, slam med mere. Det sker for at gøre plads til fundamentet til en ny, spændende vandkunst, som bliver afsløret i slutningen af april.

Det spørgsmål er der nok mange forbipasserende, som stiller sig i disse dage. Store lastbiler med pumper holder på stedet, og søen lader til stille og roligt at blive tømt for vand. Og det er præcis, hvad der sker.

