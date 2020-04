Recovery Bulls har fået 207.243 kroner til online-møder. Her ses foreningens stifter Even Ramsland (tv.) sammen med lederen af Recovery Bulls i Slagelse, Peter Raagaard. Med dem står ambassadør for foreningen, Stén Knuth (th.).

Socialt udsatte sikres kontakt under coronakrise

Hver mandag, onsdag og fredag sidder medlemmer af Recovery Bulls klar ved skærmen for at høre forskellige oplægsholdere fortælle om fysisk og mental sundhed.

Online-møderne bruges også til at fastholde samhørigheden gennem snak om sport og anden dagligdagssnak, som de for tiden ikke har mulighed for at gøre ansigt til ansigt.

- Fællesskabet er med til at holde vores medlemmer oppe i hverdagen, og derfor påvirker det dem meget, at vi ikke kan mødes, som vi plejer, fortæller Even Ramsland, direktør og stifter af Recovery Bulls Danmark.

- Derfor fik jeg idéen til at mødes virtuelt, hvor vi godt nok ikke kan træne, men holde kontakten og mærke fællesskabet. Vi taler om vores hverdag hver for sig, og indimellem er der oplægsholdere, som fortæller om forskellige emner, blandt andet mental sundhed. Jeg håber meget på, at online-caféen kan modvirke, at nogle af medlemmerne får tilbagefald, fordi deres normale hverdag er forandret for tiden, uddyber han.

Ro og tid til tanker Medlemmerne skal kunne bruge online-caféen hele døgnet, så de altid kan komme i kontakt med hinanden. Hver fredag er det derfor planen at sætte et fast tidspunkt af, hvor medlemmerne kan dele deres livshistorier med hinanden.

Det skal hjælpe dem med at få taget hul på de sårbare ting, de har med i bagagen og til at inspirere hinanden og stille spørgsmål.

- De fleste af vores medlemmer opholder sig hjemme alene, og det har sat tankerne i gang hos dem. Derfor går vores online-snakke lidt dybere, end de plejer at gøre, når vi mødes til træning. Så hvis vi skal se det positive i coronatiden, så har det givet medlemmerne ro og tid til at gøre sig nogle tanker om deres liv og situation, og det kan de få nogle gode snakke ud af med hinanden, siger Even Ramsland.

TrygFondens akutpulje på op til 30 millioner kroner blev etableret under coronakrisen som en ekstra håndsrækning til de mennesker, der har det svært.

- Der er mange mennesker, som savner kontakt til andre i denne tid, og derfor er det glædeligt, at foreninger som Recovery Bulls hurtigt får etableret en ny måde at holde kontakten på, lyder det fra formand for TrygFondens regionale råd på Sjælland, Cathrine Riegels Gudbergsen.