Socialdemokratisk »kriger« død

Helmer Vilhelmsen var med 38 år det meste af sit arbejdsliv på Pakko Tryk som kartonnagearbejder. Han var samtidig en meget anerkendt formand for den store trykkeri-virksomheds sikkerhedsudvalg. Formand var han også i mange år for Fællesorganisationen samt for De ældres Klub på Pakko Tryk, som han jobmæssigt forlod som 60-årig for at hellige sig bl.a. havearbejde i den store have i deres daværende hus i Blomsterparken.