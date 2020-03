Socialdemokratisk gruppeformand kæreste med byrådskollega fra DF

Byrådsmedlemmerne i Slagelse Byråd Sofie Janning (S) og Palle Kristiansen (DF) melder ud, at de er kærester. De har meget fokus på ikke at tale om lokalpolitik.

- På et byrådsseminar på Kobæk Strand hørte jeg rygter om, at jeg skulle være kæreste med Palle, men det var vi faktisk ikke på det tidspunkt. Vi blev det først senere, siger Sofie Janning til Sjællandske.

Det 47-årige socialdemokratiske byrådsmedlem har for nylig afløst Flemming Erichsen som gruppeformand for den 12 m/k store socialdemokratiske byrådsgruppe, som hun har orienteret om kæresteforholdet til den 51-årige byrådskollega Palle Kristiansen fra Dansk Folkeparti.

Hun tilføjer, at de begge har stor fokus på ikke at blande politik ind i deres samliv.

- Vi taler højest om landspolitik, for vi er godt klar over, at det hurtigt kan give bøvl, hvis vi kaster os over det lokalpolitiske, siger Palle Kristiansen til Sjællandske. Han har været medlem af Dansk Folkeparti i over ti år.