Det skraverede område mellem vestbyen og omfartsvejen kommer alligevel med i kommuneplanen som nyt boligområde. Der vil dog komme restriktioner omkring udformningen og placeringen af byggeriet.

Socialdemokrater alligevel med på omdiskuteret byggeri

Slagelse - 08. januar 2018 kl. 06:27 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i vestbyen i Slagelse slipper ikke for at få forstyrret deres udsigt af nyt byggeri mellem vestbyen og den vestlige omfartsvej.

Det står klart efter to møder. Dels et møde torsdag eftermiddag med deltagelse af borgmester John Dyrby Paulsen (S) og formand for erhvervs- og turismeudvalget, Knud Vincents (V). Dels et møde i det nævnte udvalg fredag morgen, hvor sagen var på dagsordenen.

På sidstnævnte møde vedtog udvalget enstemmigt, altså også med socialdemokraten Flemming Erichsens stemme, at arealet ved Marievangsvej alligevel skal med i den nye kommuneplan som boligområde.

Inden da var sagen blevet drøftet mellem borgmesteren og Knud Vincents, set i lyset af den indgåede samarbejdsaftale mellem partierne, hvor man jo med borgmesterens ord har aftalt, at man skal kunne snakke om tingene.

Knud Vincents siger, at han finder det væsentligt, at kommunen fortsat sender det signal, at »vi vil vores erhvervsliv samt mulighed for udvikling/bosætning«.

- Og ved at tage spørgsmålet om udlægning af arealet til boligbyggeri op allerede nu, har vi fået oplyst, at det kan komme med i kommuneplanen. Kommer det ikke med i kommuneplanen, kan vi risikere, at vi skal tage et andet område ud, hvis vi om et år ønsker at lave et kommuneplantillæg for området, siger Knud Vincents.

Han siger videre, at der i forbindelse med lokalplanen naturligvis skal laves forskellige restriktioner omkring for eksempel byggehøjde og placering af husene, så man tager hensyn til beboerne i vestbyen.

John Dyrby Paulsen er på linje. Han medgiver, at socialdemokraterne jo stemte imod i byrådet 18. december, men gør opmærksom på, at Flemming Erichsen på mødet udtalte sig positivt, da Villum Christensen (LA) sagde, at man burde give lov til byggeri med restriktioner.

- Vi må jo prøve at finde løsninger, som imødekommer alle parter, konstaterer John Dyrby Paulsen.

Socialdemokraterne er dog ikke med på den anden del af ønsket fra Knud Vincents, der jo går ud på at området ved Kongevejen og Stop 39 også skal med i kommuneplanen.

- Vi har en gruppe-beslutning om, at det ønsker vi ikke. Men hvis vi skulle blive stemt ned på det i byrådet, så er det bare sådan det er, siger John Dyrby Paulsen.

Meget tyder som tidligere nævnt på, at det vil ske, idet S, SF og Enhedslisten, der ikke ønskede dette udlæg, jo kun har 15 af byrådets 31 mandater, og dermed ikke flertal.

Knud Vincents forventer da også, at området vil komme med i kommuneplanen.

- Men det er jo så stort og så bakket, at man sagtens kan etablere erhverv uden at komme for tæt på beboerne på Kongevejen, siger han.