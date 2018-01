45-årige Britta Huntley er ingen modsætning i at være leder for 130 medarbejdere og byrådsmedlem for arbejderpartiet Socialdemokratiet. Foto: Helge Wedel

Socialdemokrat: Intet problem at jeg er chef for for 130

Slagelse - 29. januar 2018 kl. 10:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

298 vælgere satte deres kryds ved 45-årige Britta Huntley fra Korsør, der dermed i andet forsøg blev valgt ind i byrådet.

Britta Huntley har som områdeleder for dagtilbuddet i Sorø Kommune lederansvar for 130 medarbejdere.

- Er en lederstilling forenelig med at tilhøre arbejderpartiet Socialdemokratiet?

- Arbejderpartiet - er det ikke for længst gået fløjten i vores moderne samfund? Jeg ser slet ingen modsætninger i at være leder og socialdemokrat samtidig. For mig er det værdierne skabt via fællesskabet og fokus på eget ansvar for fællesskabet, der er helt afgørende, så SFer bliver jeg aldrig, smiler Britta Huntley. Modsat mange andre, hvor sociallisme og ungdom hørte sammen, så var det faktisk det liberale Venstre, som hun flirtede med, da hendes politiske interesse tog form i hendes ungdom.

- Egentlig lidt mærkeligt med det politiske, for jeg er vokset op i et hjem uden politik overhovedet. Men da jeg begyndte at tænke over, hvem der betalte for vores velfærd og min uddannelse, så var den socialdemokratiske vej valgt, siger Britta Huntley.

Sjællandske møder hende i privatboligen gennem de seneste godt syv år på Skovvej. Et i dag forlænget og udbygget parcelhus, da der for seks år siden kom et tredje barn til verden. Hun er fra København, men mødte Vestsjælland gennem sin mand, der boede i Slagelse. Hans forældre boede i Korsør. En by som straks tiltrak hende.

- Når vi besøgte Michaels forældre, kunne jeg egentlig ikke forstå, hvordan man kunne bo i Slagelse, når man havde en by med så let adgang til skov, strand og natur som Korsør ikke langt derfra, siger Britta Huntley. De flyttede derfor til Korsør, hvor de har boet i både den sydlige og nordlige bydel, inden huset på Skovvej blev deres base.

Han kalder det ønskepladser, at hun har fået plads i børne- og ungeudvalget og kultur- og fritidsudvalget.

- Det var lige det, jeg ønskede. Sport er en utrolig vigtig indgang til unge. Og især hvis klubberne formår både at tilgodese eliten, men også bruger den til at få bredden med. Så skabes der et af de bedste fundamenter for børn og unge. Hvem vil som barn ikke gerne lige blive budt velkommen i sportsklubben af en af de kendte elitespillere? Det giver tilknytning og lyst til sporten, siger Britta Huntley. Hun er selv tidligere elitehåndboldspiller.

Hendes princip er, at jo mere man lærer fra sig til andre, jo bedre bliver man også selv.

Britta Huntley ved ikke, hvor mange timer, der vil gå med at være byrådsmedlem, men at hun er meget systematisk, er der slet ingen tvivl, når man har mødt hende. Hun har da også allerede forespurgt kommunens administration om, hvorfor der ikke er en nemmere måde at læse alle referaterne fra udvalgsdagsordener på, så man ikke skal bruge tiden på så mange klik.

- Bliver Villum Christensen (LA) borgmester?

- tænkepause.....må man melde pas? Det er dejligt som største parti at have borgmesterposten. Jeg forbeholder mig ret til at blive klogere på spørgsmålet om et muligt borgmesterskifte, hvis vi kommer til det, når det gælder min egen stillingtagen, siger Britta Huntley.