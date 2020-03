29-årig mand risikerer fængsel for 19 forhold af bedrageri.

Artiklen: Snydepels tiltalt for bondefangeri: Tog røven på 19 købere

Snydepels tiltalt for bondefangeri: Tog røven på 19 købere

Kriminalitet betaler sig sjældent. Slet ikke når en finte, der syntes at virke i begyndelsen, ender med at spænde ben.

Det er tilfældet for en 29-årig mand fra Slagelse, der i dag torsdag tiltales for bedrageri efter straffelovens paragraf 279.

Manden har ifølge anklageskriftet solgt computerudstyr, Apple-produkter og lignende fra maj 2016 og helt til august 2018 via hjemmesider som Den Blå Avis, Gul og Gratis og computersiden www.hol.dk . Han har dog ifølge politiet aldrig været i besiddelse af de produkter, han ad 19 omgange har modtaget i alt 27.377 kroner for.

Uvidende købere har bidt på mandens gode tilbud og overført alt fra et par hundrede kroner til 2000 kroner pr. enhed, og med 19 købere på samvittigheden - som ikke modtog skyggen af det, de betalte for - kan han nu havne bag tremmer for bondefangeri.