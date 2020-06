Snydepels bondefangede købere på nettet

Han har således »fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse«, idet han har fået købere til at tro, at han mod en betalig på alt fra et par hundrede til 7.150 kroner ville sende de købte varer.

Manden er nemlig tiltalt for ad 51 omgange at have snydt købere, der betalte ham summer via MobilePay eller bankoverførsel uden at se skyggen af hverken iPhones, ure eller lignende, som de købte af ham.