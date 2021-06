To mænd fra Korsør risikerer begge at ryge i fængsel for dels røveri, dels bedrageri. Foto: Per Jensen

Snyd med tipskuponer blev til røveri

Slagelse - 27. juni 2021 kl. 12:11 Kontakt redaktionen

To mænd fra Korsør har ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi snydt for tusindvis af kroner, idet de på en tankstation og hos købmænd i Korsør har bestilt i alt 40 tipskuponer hos uanende ekspedienter og er rendt af sted uden at betale.

Ifølge et anklageskrift, der sender de to for Retten i Næstved på torsdag, er bedrageriet sket ad fire omgange, hvor de hver gang har bedt om oddskuponer for op imod 12.000 kroner ad gangen.

De har dog ikke haft intentioner om på noget tidspunkt at betale, mener anklagemyndigheden, som vil have de to idømt fængselsstraffe.

I et enkelt tilfælde har det udartet sig til et røveri, fordi ekspedienten egentlig har nægtet, men så er blevet truet til at køre 12 kuponer igennem en Danske Spil-maskine.

- Du skal bare køre dem igennem 6 gange, ellers knepper jeg dig, skal den ene have sagt til en ansat i 7-Eleven på Ørnumvej i Korsør.