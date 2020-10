To mænd blev sidste år dømt for hæleri. Tredje tiltalt skulle have været for retten i næste uge, men sagen er nu udsat. Igen. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Snuppet med 168 stjålne spillekonsoller: Sag afventer fortsat punktum efter fire år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snuppet med 168 stjålne spillekonsoller: Sag afventer fortsat punktum efter fire år

Slagelse - 10. oktober 2020 kl. 16:35 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Grundet manglende forkyndelse fra myndighedernes side bliver punktummet i sag om hæleri af særlig grov beskaffenhed nu yderligere udsat.

Således skal en 29-årig mand, der sidste år ikke var en del af retssag omhandlende 168 stjålne Playstation 4, hvor ellers to medkumpaner blev idømt straffe på hver et halvt års fængsel, ikke for retten i næste uge alligevel.

Ifølge Retten i Næstved bliver et nyt retsmøde berammet inden for kort tid, men hvornår er uvist.

De omtalte to af i alt tre tiltalte i sagen fik som skrevet et hak i tuden i fjor, efter at de den 9. november 2016 kort efter midnat blev stoppet på Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby ved Slagelse med en last, de bestemt ikke kendte noget til, da ordensmagten slog et par bankeslag på sideruden.

Påhænget på personbilen indeholdt 168 Playstation 4 til en værdi af ikke under 375.000 kroner og var stjålet fra et varelager i Høje- Taastrup Kommune året forinden.

To mænd på 22 og 28 blev dog først dømt sidste år, mens den tredje tiltaltes sag blev udskilt fra sagen med formålet at få en sag for retten med ham alene på anklagebænken. Hvorfor det skulle ske, er uvist.

Den 22-årige mand blev ud over hæleri dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 40, der går på, at han som prøveløsladt overtrådte loven igen.

Sagen har nu været udsat ad efterhånden flere omgange.

relaterede artikler

Snuppet med 168 stjålne playstations 03. december 2018 kl. 08:48