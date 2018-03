Over en periode på cirka fem måneder har en 43-årig mand fra Slagelse angiveligt snydt en svagt begavet 59-årig mand for omkring 400.000 kroner.

Snød svagt begavet for 400.000 kr.

Sådan gik det slag i slag over fem måneder - fra den 2. juli 2015 til den 30. november samme år. Omkring seks gange hver måned blevet hævet et beløb, der samlet set kan opgøres til omkring 400.000 kroner.

Her var beløbet blot 1.505 kroner. Næste gang, der blev hævet penge, var efter cirka to uger.

I sig selv er det jo ikke noget problem at hæve penge fra sin egen konto, såfremt der er dækning for det, men problemet her var, at den 59-årige kontoindehaver, som beskrives som lettere mentalt handicappet, følte sig tvunget eller truet til at aflevere pengene til den 43-årige mand fra Slagelse.