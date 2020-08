Artiklen: Snød sig over broen: Endte med at koste 2000 kroner

En 21-årig mand fra udlandet forsøgte mandag aften at snyde sig gennem betalingsanlægget ved Storebælt ved at køre tæt på en forankørende lastbil.

Snyderiet blev dog opdaget af personalet på stedet, som anmeldte det politiet.

Det lykkedes for en politipatrulje at standse gratisten ved Sorø, og han blev sigtet for tilsnigelse af adgang uden at betale, som er en overtrædelse af straffelovens § 298, nr. 4. Den 21-årige betalte en bøde på 2.000 kroner, inden han fik lov at køre videre.