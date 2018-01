Snitsår på hjemmehjælper efter stenkast på Motalavej

Den voldsomme episode fandt sted mandag aften på Motalavej. Det bekræfter politiet og ældrechef i Slagelse Kommune Marianne Kristensen over for Sjællandske. Politiet har dog ikke oplysninger om snitsåret. De betragter sagen som hærværk.

Stenangrebet på den kommunale medarbejder i bilen med Slagelse Kommunes logo på siden skulle angiveligt ikke have været til offentlighedens kendskab. Politiet har ikke medtaget stenkastet i deres døgnrapport. Sjællandske erfarer, at kommunen blot internt har orienteret udvalgte om stenkastet mod hjemmehjælperbilen.

- Hjemmehjælperen har anmeldt episoden til politiet. Hun er naturligvis chokeret, men hun mødte på arbejde dagen efter, siger Marianne Kristensen, der håber via dialog at komme problemet med stenkast mod kommunale biler på Motalavej til livs.

Ældrechefen oplyser, at det nu er besluttet, at borgere på Motalavej indtil videre kun kan få besøg, når der er to hjemmehjælpere i bilerne.

- Vi har modtaget en anmeldelse. Episoden fandt sted mandag klokken 21.53, hvor der bliver kastet en sten gennem bilens bagrude, da den holder ud for Motalavej 62 og afventer vejhjælp, fordi den er punkteret efter at have ramt noget ukendt i forbindelse med de mange udgravninger i området, siger Flemming Jensen til Sjællandske. Han foræller, at politiet ikke har oplysninger om, at hjemmehjælperen skulle være ramt i ansigtet af glasskår.