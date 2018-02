Sneg sig gennem betalingsanlægget

Politiet fik torsdag klokken 0.21 en anmeldelse fra Storebælt om, at en bil havde sneget sig gennem betalingsanlægget ved at køre tæt på en forankørende.

Der var tale om svensk indregistreret Opel.

Bilen blev standset på Vestmotorvejen ved afkørsel 39 ved Slagelse. Der var tre udenlandske borgere i bilen, og føreren - en 60-årig mand - fortalte, at han ikke var klar over, at man skulle betale for at køre over broen.