Snedækkede nummerplader skabte lang kø

- Der var flere korte perioder med kraftige snebyger omkring Storebælt og betalingsanlægget. Det betød, at flere nummerplader var delvis dækket af sne og derfor ikke kunne aflæses automatisk. Derudover gav de kraftige snebyger kortvarigt en sigtbarhed på mindre end 10 meter, hvilket gør det svært for vores udstyr (ANPR-kameraerne) at aflæse nummerpladerne, siger Lene Gebauer Thomsen til Sjællandske. Hun er kommunikationschef hos Sund & Bælt.