Rita Jeppesen er allerede med til at drive en netværksgruppe for voksne, Værket. Hun vil bruge erfaringer her fra i Røde Kors? nye netværk for unge.

Snart kan ensomme unge mødes

Unge, der føler sig ensomme, eller bare gerne vil møde andre unge til en snak, har fået et nyt tilbud. På baggrund af seks års erfaring med et netværk for voksne starter Røde Kors Slagelse nu et frirum for 15 til 17-årige

Slagelse - 17. august 2021 kl. 09:14 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Når man træder ind i Røde Kors' lokaler i Slagelse midtby, bliver man hurtigt overvældet af farver. Knaldrøde og orangeternede sofaer, røde gulvtæpper og stribede puder. Der er på det indretningsmæssige plan blevet gjort noget for, at humøret bliver løftet af en farvebombe, når man er på besøg. Det er her, unge mellem 15 og 17 snart får mulighed for at mødes som en del af Røde Kors' nye tilbud for ensomme unge. Indtil videre har tiltaget ikke noget formelt navn, men bliver kaldt for »frirummet.«

Idé kom fra en henvendelse Rita Jeppesen er frivillig aktivitetsleder i netværksgrupperne i Røde Kors Slagelse. Hun står bag tiltaget sammen med sin med-frivillige, Susanne Hannecke Jensen, men de to kvinder står ikke alene bag idéen om et netværk for unge,

- Ideen opstod, fordi vi fik en henvendelse fra en 15-årig pige og hendes forældre om, hvorvidt vi har nogle tiltag til unge. Så vi havde et møde med forældrene og datteren, hvor vi kom langt omkring, hvad hun savnede, og hvad hun godt kunne tænke sig fra sådan et netværk, siger Rita Jeppesen, imens hun sidder i en af de røde sofaer i Jernbanegade.

Under samtalen blev forskellige mulige aktiviteter drøftet til en eventuel gruppe for unge, og det er de idéer, Rita Jeppesen og Susanne Hannecke Jensen er gået videre med. De indebærer for eksempel at mødes og snakke over et brætspil, men også idéen om samtalekort.

Snakke om stort og småt Idéen med samtalekort er, at der på forhånd er arrangeret nogle emner, som de unge kan snakke om, så samtalerne kommer i gang i begyndelsen. De emner skal kunne være alt fra stort til småt ifølge Rita Jeppesen, og der skal også være rum til, at de selv bliver bragt på bordet af de unge.

Til spørgsmålet, om der er plads til tungere emner, såsom køn og seksualitet, svarer Rita Jeppesen:

- Det vil vi da gerne lytte til, men vi ved også, at Sammen om Slagelse har initiativet Baros, siger hun, og fortæller, at de i tiltaget vil forsøge at vejlede de unge bedst muligt. Baros er et mødested for unge LGBT+ personer.

- Selvfølgelig skal vi guide de unge mennesker, når vi tager dem ind, siger Rita Jeppesen.

Trygge rammer Røde Kors' frirum er tiltænkt unge på 15-17, der har lyst til at være sammen med andre unge i trygge rammer, der ofte føler sig ensomme eller alene, savner at være noget for andre, eller som bare vil være bedre til at møde og at bevare kontakten til andre.

Det tyder på, at mange unger kæmper med ensomhed. I 2020 blev der foretaget en analyse af ensomheden i Danmark. Den viste, at 12 procent af 16-29-årige følte sig ensomme, og det er højere end gennemsnittet på otte procent.

Tanken er, at Røde Kors' tilbud skal være en mulighed for at mødes i trygge og fortrolige rammer i lokalerne i Jernbanegade.

- Det er jo tit sådan, når man er ensom, at man mangler et rum at være tryg i. Et godt og tillidsfuldt rum, siger Rita Jeppesen, og fortæller, at minimum fem unge skal melde sig til at være en del af tiltaget, for at gruppen bliver oprettet. Men hun håber på, at lidt flere melder sig.

Erfaring fra Værket Tiltaget bliver ikke skabt ud af det blå. Røde Kors har i seks år drevet netværksgruppen for voksne mellem 30 og 60 år ved navn Værket, ligesom gruppen Livsmod er for mennesker, der har mærket sårbarhed på egen krop. Rita Jeppesen er med til at drive begge grupper.

- Vores seks år med Værket og snart tre år med Livsmod har givet os nogle erfaringer i at arbejde med mennesker, der efterspørger tiltag til at komme ud af deres ensomhed, siger hun.

- Om folk er 30-60, som er rammen for Værket, eller om de er 15-17, så tror jeg, at mange af de ting, der skal gøres, kan være de samme. Men selvfølgelig er det også på et andet niveau, for de unge har jo ikke de samme erfaringer som de voksne.

Tiltaget Værket blev oprindeligt udviklet i et samarbejde med Mary Fonden, baseret en forskning om ensomhed blandt voksne i Danmark. I 2016 blev projektet evalueret. Evalueringen viste, at to ud af tre deltagere i Værket var blevet bedre til at håndtere deres ensomhed.

Livsperiode med mange valg At tiltaget lige netop er for de 15-17-årige er baseret på en antagelse om, at der lige netop i de her år sker rigtig meget for de unge. Det er blandt andet i forhold til, at unge på 15-16 år afslutter folkeskolen og står over for valg om fremtiden.

- Nogle gange er jeg glad for, at jeg ikke er ung længere, for jeg synes, der er et stort pres på vores unge, siger Rita Jeppesen blandt andet med henvisning til forventninger i uddannelsessystemet og fokus på karakterer.

Er man ung og har lyst til at være en del af tiltaget, kan man kontakte Røde Kors Slagelse eller Rita Jeppesen direkte. Rita Jeppesen fortæller desuden, at forældre, bedsteforældre eller lignende meget gerne må tage kontakt på de unges vegne.