Snart genåbner verdens ældste biograf: - Vi glæder os helt vildt

Tre uger senere, end tilladelsen blev givet, genåbner verdens ældste fungerende biograf, Korsør Biograf Teater. Det sker den 11. juni til en anderledes åbning, hvor sikkerheden er i højsædet.

04. juni 2020

Både kost og spand - og en enkelt malerpensel - bliver i disse dage svunget på Jens Baggesens Gade i Korsør. Her er verdens ældste fungerende biograf, Korsør Biograf Teater, nemlig i fuld sving med at gøre klar til at genåbne.

- Der er mange ting, der skal være styr på. Og så har vi fået foretaget lidt reparationer af stedet, fordi vi glæder os helt vildt til igen at lukke folk ind til gode oplevelser i de rigtige omgivelser, siger en glad Charlotte Kaas, der er formand for Korsør Biograf Teaters Venner, som frivilligt driver biografen.

Genåbningen af den gamle biograf, der blev indviet den 30. januar 1907, sker torsdag den 11. juni, annoncerer foreningen på Facebook.

I Korsør har salene med de oprindelige røde sæder ellers stået tomme siden den 12. marts, hvor landets statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned som følge af coronavirus.

Men den 20. maj blev det efter timelange forhandlinger mellem partilederne meldt ud, at landets biografer »måtte genåbne straks«.

Retningslinjer skal følges Når det igen bliver muligt at se film på det store lærred i Korsør, sker det således tre måneder efter landets første nedlukning.

Men samtidig også tre uger senere, end tilladelsen til at genåbne først blev givet.

Ifølge Charlotte Kaas skyldes det, at biografen har skullet sætte sig ind i helt nye retningslinjer fra Kulturministeriet. De skal begrænse risikoen for smitte med coronavirus. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Når man kommer ind i foyeren, skal der for eksempel være god afstand mellem folk. Så der har vi været nødt til at overveje, hvordan vi bedst sikrer det, forklarer formanden og peger på, at der her fremover kun er plads til 17 ad gangen. Det er inklusiv medarbejdere.

Ifølge de nye retningslinjer må der nemlig maksimalt være én person per to kvadratmeter gulvareal.

I biografsalene må der maksimalt tillades adgang til 500 personer ad gangen, ligesom der her skal sikres afstand på mindst én meter mellem publikum.

Afstandskrav og slik-regler Efter genåbningen af Korsør Biograf Teater vil der derfor være begrænsede pladser til rådighed. Afstandskravet sikres ved, at der mellem hver pladsbestilling vil efterlades ét sæde ledigt, der ikke kan bestilles.

"(...) Slikkepinde, chokoladestykker eller andet, som folk hurtigt får »pillet« for meget ved, vil en ansat tage for biografgæsterne"

- Charlotte Kaas, formand - Charlotte Kaas, formand Således vil kun biografgæster, der ankommer sammen for at se film, sidde ved siden af hinanden.

- Og vi vil fokusere på at få biografgæster ind i salene så hurtigt som muligt, så de ikke tager ophold i for eksempel foyeren, fortæller Charlotte Kaas og uddyber, at der også vil være restriktioner i køen til slikket.

- Vores Haribo-poser vil hænge fremme, så folk selv kan tage dem. Men slikkepinde, chokoladestykker eller andet, som folk hurtigt får »pillet« for meget ved, vil en ansat tage for biografgæsterne, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Charlotte Kaas forventer dog ikke, at biografen vil blive »overrendt« ved genåbningen:

Færre filmvisninger - Vi kan se på vores sociale medier, at folk glæder sig til, at vi åbner. Men jeg tror også, at rigtig mange stadig tager sine forbehold, og at flere vælger at blive hjemme, selv om de egentlig ønsker at tage ud, siger biograf-foreningens formand.

Genåbningen sker således også stille, idet Korsør Biograf Teater til at starte med kun kommer til at vise to film om dagen. Det sker som to særskilte aftenforestillinger i hver af biografens i alt to sale. Men det skyldes også, at det har været svært overhovedet at skaffe film at vise, siger Charlotte Kaas.

"(...) Jeg er selvfølgelig også bare ganske enkelt rigtig glad for, at vi nu igen får et kulturtilbud."

- Charlotte Kaas, formand - Charlotte Kaas, formand Optagelser af nye film og premieredatoer for allerede indspillede film er nemlig blevet rykket eller aflyst som følge af coronavirus, der har spredt sig med stor hast over hele verden.

Det begrænsede filmudbud vil på samme måde føre til færre publikummer, vurderer Charlotte Kaas.

Men formanden glæder sig dog alligevel til, at biografen nu snart igen kan tjene »bare nogle penge«:

- Men jeg er selvfølgelig også bare ganske enkelt rigtig glad for, at vi nu igen får et kulturtilbud, som vi kan mærke, at folk i Korsør har savnet, slår hun fast.

FAKTA Sådan genåbner landets biografer:

Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer.

Hvis publikum sidder i samme retning, skal hver andet sæde være tomt - eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet.

Der må maksimalt være et publikum per to kvadratmeter gulvareal.

Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden - med mindre end en meter i mellem - hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester.

Uden for salene må der maksimalt være én person per fire kvadratmeter gulvareal.

Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken.

Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.

Kilde: Kulturministeriet