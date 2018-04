Snart folketingskandidat: - Jeg er enormt beæret og stolt

Da Benedikte Ask Skotte forleden officielt trak sig fra sit Venstre-kandidatur til Folketinget på grund af sygdom, blev posten i Holbæk Kommune ledig. Imidlertid blot for en stund.

Allerede i går torsdag blev det annonceret, at tidligere Slagelse-borgmester Stén Knuth (V) efter alt at dømme udpeges som kandidat. Det sker formelt set på et opstillingsmøde den 7. maj, som dog forventes at være en såkaldt formssag.

- Jeg er enormt beæret og stolt over at være blevet spurgt. Jeg er glad for, at de har fået øje på mig, og jeg mener også, at jeg kan bidrage med meget - ikke mindst en politisk erfaring, siger Stén Knuth (V).